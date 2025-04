Publiquen el segon número de la col·lecció Guies de la Memòria, dedicat a Sóller i el Port de Sóller

L'editorial mallorquina Illa Edicions dona continuïtat a la col·lecció dedicada a les guies de memòria històrica dels diferents indrets de les Illes Balears. Després de la publicació de la guia sobre el municipi de Pollença, aquest Sant Jordi 2025 es publica una guia sobre itineraris històrics dels nuclis de Sóller i el port. En el llibre se'ns proposa anar recorrent uns punts assenyalats i anar descobrint la transcendència que tingueren per un motiu o un altre durant la Segona República o la Guerra Civil a dita localitat de la Serra de Tramuntana.

L’obra, titulada ‘Guia de la República i la Guerra. Sóller i el Port de Sóller’ i escrita per Julià Joy i Antoni Quetglas, compta amb textos, moltes fotografies antigues i algunes actuals, plànols, mapes amb els llocs claus i codis QR per a situar-se. A través dels carrers, dels edificis més rellevants, de les carreteres, dels refugis antiaeris i de les places, es pot percebre i situar millor què passà al municipi de Sóller durant la Segona República i la Guerra Civil. Com es constata, a dita localitat hi va haver-hi nombroses associacions obreres de caire republicà i socialista, i sindicats ben actius. Pel que fa a l’esclat del cop d’estat del juliol de 1936, és un dels municipis de Mallorca on es visqueren actes de resistència contra el feixisme. Així, el batle Josep Serra es negà a entregar el poder fins al dimarts 21 de juliol quan les tropes arribades des de Palma l’obligaren a fer-ho. D’altra banda, al Port de Sóller, els carrabiners s’enfrontaren als sollevats per evitar que prenguessin l’estació telegràfica de Muleta.

Durant la guerra, en alguns nuclis com el Port de Sóller s’hi crearen camps de concentració com el del Llatzeret i els presos foren obligats a fer treballs forçats. Ells foren els que construïren les noves carreteres, com la carretera del Far.

Aquestes guies són un viatge a través del temps i l’espai i pretenen donar a conèixer i preservar la memòria històrica dels anys de la República i la Guerra Civil de diferents indrets de les Illes Balears.

El llibre es presentarà el divendres 2 de maig, a Can Dulce (Sóller).

