Què és la ludomusicologia? Aquest dissabte, música i videojocs a Manacor

El proper dia 12 d’abril, el Conservatori de Manacor acollirà una xerrada dedicada a la música i el so en els videojocs, la qual anirà a càrrec d’Eulàlia Febrer Coll, doctora en Popular Music.

Durant la sessió, s’explorarà què és la ludomusicologia i quins són els seus principals àmbits d’estudi. A més, s’oferirà un recorregut per la història de la música i el so en els videojocs, destacant els canvis tecnològics i estètics que han marcat la seva evolució. També es presentaran conceptes fonamentals per entendre com s’articula el so en un videojoc, analitzant-ne el paper dins de l’experiència de joc.

D’altra banda, s’explicaran les funcions de l’àudio i els seus mecanismes de funcionament, des del so diègetic fins a les bandes sonores dinàmiques que s’adapten a l’acció en temps real. Finalment, es donaran a conèixer els principis bàsics de la composició musical per a videojocs, explicant com es construeixen les peces musicals en funció del tipus de joc i la seva narrativa.

La xerrada tendrà lloc el proper dissabte, 12 d’abril, a les 15.30 hores, a l’Auditori del Conseratori de Manacor, i es preveu que duri uns 60 minuts aproximadament. L’esdeveniment és gratuït i podeu adquirir aquí les entrades gratuïtament. https://enviumanacor.com/compra