‘3 danses mallorquines’ de B. Samper i ‘Las 4 estaciones porteñas’ d'A. Piazzolla donen el sus al 7è Festival Mallorcòpera

El proper divendres 11 d'abril donarà inici el 7è Festival Mallorcòpera amb un repertori per quintet de cordes i piano que inclou les ‘3 danses mallorquines’ de Baltasar Samper (l’estrena mundial del qual va ser duta a terme també per Euroclàssics el 2018) i ‘Las 4 estaciones porteñas’ d'Astor Piazzolla amb dos concerts (l’11 i el 13 d’abril) a la Fundació sa Nostra i a l'Auditòrium sa Màniga.

Contam per aquest concert inaugural amb dos convidats de luxe com són els professors de l'Escola Superior de Música de Catalunya ESMUC i solistes internacionals com són Raquel Castro (violí i direcció) i Yuval Gotlibovich (viola) que treballaran juntament amb illencs.

L’Ensemble Euroclàssics està compost actualment per Raquel Castro (violí i direcci), Helena Blanco (violí), Yuval Gotlibovich (viola), Paula Martos (violoncel), Pablo Moreno (contrabaix) i Francesc Blanco (piano). I, pel que fa al repertori, com hem dit, hi ha ‘Las 4 estaciones porteñas’ d’Astor Piazzolla (Primavera, Estiu, Tardor i Hivern), i ‘3 danses mallorquines’, per a piano i cordes, de Baltasar Samper (So de Pastera, Dansa dels cossiers, Ball de la cisterna).