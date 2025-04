L’OCB celebra la Diada per la Llengua amb una gran ballada popular

L’Obra Cultural Balear i Joves de Mallorca per la Llengua organitzen una gran ballada popular el pròxim 10 de maig, a partir de les 16.30 h, a la plaça nova de Santa Maria del Camí. Una celebració festiva i reivindicativa que, en el marc de la Diada per la Llengua, pretén reunir milers de balladors per a defensar, celebrar i reivindicar la llengua i la cultura pròpies.

El president de l’OCB, Antoni Llabrés, espera una resposta massiva per a defensar la llengua i la cultura pròpies en un moment en què l’ús social del català es troba en una situació delicada i per dir a no a les polítiques regressives del PP-Vox. Llabrés afirma que «serem milers i milers els que omplirem dia 10 de maig la plaça nova de Santa Maria del Camí».

La plaça nova de Santa Maria del Camí acollirà aquesta gran ballada popular que, distribuïda en dos escenaris, proporcionarà més de sis hores de música gràcies a la participació de sis destacats grups de música: Ramellets, Càrritx, Esclafits i Castanyetes, Al-Mayurqa, Sarau Alcudienc i Es Revetlers. Tots ells tenen una gran trajectòria en la música i dansa tradicional i oferiran un espectacle vibrant per a tots els assistents al llarg de tota la jornada.

La gran ballada i festa de la cultura popular de l’OCB començarà a les 16.30 h amb l’actuació del grup esporlerí Ramellets, una proposta alegre de polifonia de veus i pluralitat instrumental consolidada per dotzenes de ballades arreu de Mallorca.

A les 17.30 h també hi participarà Càrritx, un grup de nova creació presentat al públic el passat 8 de febrer a Llucmajor. Es tracta d’un col·lectiu que, amb la seva proposta, volen renovar i revitalitzar el repertori tradicional mallorquí combinant temes populars i d’aire amb un aire renovat i amb composicions pròpies.

A les 18.30 h serà el torn d’Esclafits i Castanyetes, associació constituïda el 1984 amb l’objectiu de divulgar les arrels culturals de Mallorca. Des d’aleshores, el grup ha fet intercanvis culturals, ha participat en prestigiosos festivals i ha rebut diversos premis. També organitza anualment, des del 1999, la Mostra de Balls Tradicionals dins la Fira d’Artà. El grup ha publicat discs, 'Sense Corda' (2002), amb temes populars i propis, i 'Ala Venga' (2019), amb cançons tradicionals reinterpretades i composicions originals.

Després de l’acte central de la Diada per la Llengua, que se celebrarà a les 19.30 h i comptarà amb les intervencions dels presidents d’ambdues entitats convocants, continuarà la gran ballada popular amb l’actuació a les 20 h d’Al-Mayurqa, grup nascut el 1994 amb la intenció de dignificar la música tradicional mallorquina fent una lectura actual dels temes que ens defineixen com a poble. Actualment, continuen compromesos amb els elements que conformen la nostra identitat, deixant la porta oberta a la creativitat, les noves tecnologies musicals i fins i tot les noves músiques d’arrel ètica. A més, el grup va rebre l’any 2016 el Premi Francesc de Borja Moll que atorgà l’OCB en la XXX edició dels Premis 31 de Desembre.

A les 21 h serà el torn de Sarau Alcudienc, un centre de cultura tradicional mallorquina fundat el 1978 amb l’objectiu de promoure la música, el ball i els costums tradicionals mallorquins. Amb més de 45 anys d’història, el grup s’ha consolidat com a referent en la dinamització de la cultura popular i ha fomentat el relleu generacional. La seva tasca ha estat essencial per mantenir les arrels culturals de Mallorca i transmetre-les a les noves generacions. L’any 2013, Sarau Alcudienc va rebre el Premi Bartomeu Oliver atorgat per l’OCB.

Finalment, a les 22 h, Es Revetlers seran els encarregats de posar punt final a la gran ballada popular de l’OCB. El grup es defineix com a fills de casa de sonadors, cantadors i de gent balladora i lligada a la festa. Arran del seu bres sempre hi ha hagut una guitarra, una ximbomba o unes mamballetes marcant els passos del ball nostrat. Es Revetlers són hereus d’uns sons i unes tonades que no desapareixeran gràcies al seu compromís alhora que incorporen noves músiques i sonoritats.