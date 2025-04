Joves de Mallorca per la Llengua: «L’esperança i la il·lusió d’un poble en peu de guerra ens recorda avui i cada dia perquè som aquí»

Milers de joves han omplert Felanitx aquest cap de setmana, 5 i 6 d'abril, d’entusiasme i compromís amb la llengua catalana, en la catorzena edició de l'Acampallengua.

Enguany, els Joves de Mallorca per la Llengua han volgut deixar clar que l'esdeveniment no és només un concert, sinó una experiència cultural completa que combina actuacions musicals amb més de trenta activitats, entre les quals destaquen activitats lúdiques, concursos i xerrades sobre temes com l’ús del català, el turisme i l’ecologisme. Així com una forta presència de cultura popular amb glosades, ball de bot, castellers… i pòdcasts en directe amb creadors de contingut destacats del panorama català.

Joves, i no tan joves, han pogut gaudir durant tot el cap de setmana d’una àmplia oferta d’activitats: tornejos esportius al poliesportiu Guillem Timoner, taller de ganxet a la llar de Felanitx i d’autodefensa a les Portasses de l’Hospici, a més de la confecció del mural de l’Acampallengua 2025 que decora el poble en record de l’esdeveniment.

Paral·lelament, a la Casa de Cultura s’ha dut a terme una xerrada sobre sociolingüística, a més de la gravació excepcional del pòdcast Pati de Butaques de Júlia Mérida. Finalment, abans de dinar dissabte, amb la col·laboració de Mallorca Literària, hi ha hagut un vermut literari amb els membres del grup O-Erra, que actuaven al concert del vespre, Pau Franch i Juan Blas. L’horabaixa també ha comptat amb nombroses activitats i s’ha desenvolupat una xerrada amb Sebastià Alzamora i Mònica Terribas.

Un gran concert per a reivindicar el català

Enguany, l’escenari de l’Acampallengua ha acollit un concert memorable amb la presència d’alguns dels grups més rellevants del panorama musical en català. La vetllada va arrencar amb Pitxorines, una banda de folk formada per nou dones mallorquines procedents de diversos indrets de l’illa.

Tot seguit, Maria Hein va presentar el seu nou treball, ‘Katana’, en un entorn molt especial per a ella: el seu poble, Felanitx. O-Erra va prendre el relleu i va començar la seva nova gira a l’Acampallengua, abans d’un període de pausa. La festa va continuar amb La Fúmiga, una de les formacions més escoltades en català, vinguda del País Valencià. I tot seguit, Pep de la Tona, el nou projecte de Josep Nadal (Gossa Sorda) va aterrar Mallorca per primer pic. El punt final de la nit el va posar Fades, grup revelació de l’any, que destaca per la seva aposta clara pel col·lectiu LGTBI i la defensa de la llengua catalana.

El segon dia d'Acampallengua va començar amb un ampli repertori d'activitats que, tot i el cansament d'aquells que varen aguantar fins al final del concert, es va dur a terme amb èxit i amb una gran participació de famílies i de persones de totes les edats. «L'Acampallengua no és només el punt trobada del jovent, és un nexe d'unió entre generacions, l'espai on trobar-nos, aprendre i créixer plegats», assenyalen els Joves. Això s'ha vist clarament en les activitats de diumenge que han comptat amb una sortida senderista, taller i mostra castellera, taller de llata, taller de truc i l'actuació de Cucorba, entre altres.