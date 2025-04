Milers de joves omplen Felanitx d’entusiasme i compromís amb la llengua catalana

L’Acampallengua 2025 és tot un èxit. Milers de joves d’arreu de Mallorca omplen Felanitx per a gaudir d’un cap de setmana ple d’activitats amb un denominador comú: la promoció de l’ús social del català. Joves de Mallorca per la Llengua ha confeccionat un programa molt atractiu que ha servit per engrescar el jovent de tots els racons de l’illa. Basta veure el cartell del concert per adonar-se de la gran feina que han fet. És un goig comprovar com l’esperit de l’Acampallengua és ben viu. I és molt esperançador veure com, en un context d’emergència lingüística i atacs supremacistes, els joves continuen mobilitzant-se per defensar el català. Davant això, només puc dir: Visca l’Acampallengua! Visca la llengua catalana!