Sus a l’Acampallengua amb un programa ple d’activitats i compromís

Visca la llengua! L’Acampallengua 2025 ha començat aquest dissabte a Felanitx amb un programa ple d’activitats i compromís. A les 9 del matí han arribat els primers participants i voluntaris que han montat la seva tenda a la zona d’acampada.

A les 11 hores, s’han posat en marxa les primeres activitats. A diferents places i espais de Felanitx, els primers assistents han pogut gaudir d’una àmplia oferta d’activitats: tornejos esportius al poliesportiu Guillem Timoner, taller de ganxet a la llar de Felanitx i d’autodefensa a les Portasses de l’Hospici, a més de la confecció del mural de l’Acampallengua 2025 que decorarà el poble en record de l’esdeveniment.

Paral·lelament, a la Casa de Cultura s’ha dut a terme una xerrada sobre sociolingüística, a més de la gravació excepcional del pòdcast Pati de Butaques de Júlia Mérida. Finalment, abans de dinar, amb la col·laboració de Mallorca Literària, hi ha hagut un vermut literari amb els membres del grup O-ERRA, que actuarà al concert del vespre, Pau Franch i Juan Blas.

Enguany l’escenari de l’Acampallengua acollirà un concert memorable amb la presència d’alguns dels grups més rellevants del panorama musical en català. La vetllada arrencarà a les 19.20 hores amb Pitxorines, una banda de folk formada per nou dones mallorquines procedents de diversos indrets de l’illa.

Tot seguit, Maria Hein presentarà el seu nou treball, ‘Katana’, en un entorn molt especial per a ella: el seu poble, Felanitx. O-Erra prendrà el relleu i iniciarà la seva nova gira a l’Acampallengua, abans d’un període de pausa. La festa continuarà amb La Fúmiga, una de les formacions més escoltades en català, vinguda del País Valencià, que oferirà el seu últim directe.

Després serà el torn de Pep de la Tona, liderat per Josep Nadal, conegut per haver estat el cantant de La Gossa Sorda. El punt final de la nit el posarà Fades, grup revelació de l’any, que destaca per la seva aposta clara pel col·lectiu LGTBI i la defensa de la llengua catalana.