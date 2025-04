‘Ara que ja és fosc’, els cent millors poemes de Pere Joan Martorell

Una selecció de cent poemes, resultat de trenta anys de producció, integren l’antologia de Pere Joan Martorell (Lloseta, 1972) ‘Ara que ja és fosc’, publicada per Nova Editorial Moll a la seva mítica col·lecció Balenguera, amb pròleg de Lluís Calvo, epíleg de Lucia Pietrelli i il·lustracions de Tomeu Coll.

Aquest volum es presentarà el pròxim dimecres 9 d’abril, a les 18.30 hores, a la llibreria Embat, als Geranis de Palma, amb la periodista Cati Moyà i l’autor, i el següent dimecres, 16, a les vuit del vespre, al Teatre de Lloseta, amb la participació de la poeta Carme Castells, l’editor Tomeu Canyelles i el regidor de Cultura, Javier Gónzález; poemes musicats a càrrec de Joan Alba i David Sunyer; un recital amb Aina Coll, Toni Santandreu, Jeroni Reus, Cati Coll i Toni López; una instal·lació artística de Tomeu Coll; i un tast de vins de Can Ribas, en un acte amb la col·laboració de l’Ajuntament de Lloseta.

Veure ara reunida aquesta obra selecta i revisada de Martorell, que hi afegeix vuit poemes inèdits, permet els lectors de fer-se una idea cabdal del perfil singular de la seva producció poètica, que reuneix una expressivitat màgica i visionària amb un arrelament en la terra pròpia, una veu reflexiva i de vegades filosòfica i pinzellades de narrativa que enllacen amb el seu altre vessant com a escriptor. Són textos estrets d’onze poemaris entre el 1995 i el 2023, entre els quals els tres que l’autor de Lloseta ja va publicar a l’editorial Moll: ‘Breviari de la cendra’ (2001), ‘Llibre de cera’ (2005, Premi Viola d'Argent dels Jocs Florals de Barcelona) i ‘Dansa nocturna’ (2007, Premi Ciutat de Palma).

Els records de joventut i d’infantesa, les invocacions de caràcter mític i mitològic, les històries d’amor viscudes, els amics, els referents pictòrics, musicals i literaris, les ressonàncies bíbliques o la reflexió entorn de la identitat són només algunes de les qüestions que treuen el cap en aquesta antologia, un veritable viatge de l’evolució de Pere Joan com a poeta. Poetes pròxims i amics com Manel Marí i Andreu Vidal, o autors ja clàssics com Llull, Rimbaud o Albert Camus es converteixen en referents d’alguns dels seus textos.

«Mots com arcaic, ritual, beuratge, sang o desig són aparicions constants en la poesia de Martorell. El psicòleg com a sacerdot modern, que parla de la guerra i voldria ser foner. Al capdavall, una manera d’elevar l’oracle, de dir la paraula, de conjuminar el misteri amb la febrada dels quefarems i la lluita fatigosa del dia a dia», assegura el pròleg de Lluís Calvo.

«Pere Joan Martorell és un poeta de vocació universal que es sent mallorquí i estima la seva terra amb un compromís fet de fets, social i reivindicatiu, un escriptor que traspua passió i transmet intel·ligència, bondat, coneixement, tendresa... però sobretot autenticitat», assegura, per part seva, Ponç Pons.