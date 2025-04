Tot preparat per a la 14a edició de l'Acampallengua: «Bauxa i festa, però també lluita i reivindicació»

Felanitx tornarà a ser l’epicentre de la lluita per la llengua catalana amb la celebració de la catorzena edició de l’Acampallengua, organitzada per Joves de Mallorca per la Llengua. En la roda de premsa celebrada aquest dimarts al poble, l'organització ha donat tots els detalls d'un esdeveniment que es preveu multitudinari i que reafirma la seva essència com a espai de trobada, reivindicació i festa del jovent mallorquí.

Vint-i-quatre anys després de la seva darrera edició a Felanitx, l'Acampallengua hi torna amb més força que mai. Tal com s'ha destacat a la roda de premsa, aquest esdeveniment és molt més que un concert: «L'Acampallengua són dues cares que s'escamparan aquest 5 i 6 d'abril per tot Felanitx: bauxa i festa, però també lluita i reivindicació, passar-s'ho bé fent poble i fent país», ha afirmat Maria Maians, coordinadora de l'organització. El concert d'enguany, que començarà el dissabte a les 19.20 h, comptarà amb un cartell excepcional amb artistes d'arreu dels Països Catalans: Pitxorines, Maria Hein, O-Erra, La Fúmiga, Pep de la Tona i Fades. L'organització ha destacat la importància de la música en català com a eina de cohesió i reivindicació cultural. A més del concert, els assistents podran gaudir de més d'una trentena d'activitats al llarg del cap de setmana, que convertiran Felanitx en un espai de cultura popular, reflexió i diversió. Entre aquestes, destaquen les ballades populars, una glosada, cercaviles, castellers, tornejos esportius i tallers diversos. També hi haurà espais de debat i formació amb xerrades sobre ecologisme i sociolingüística, així com pòdcasts en directe i un vermut literari amb el grup O-Erra. Un dels moments més esperats i destacats del cap de setmana serà la conversa entre la periodista Mònica Terribas i l'escriptor Sebastià Alzamora. L'edició d'enguany també servirà per a retre homenatge a figures cabdals de la literatura catalana com Josep Maria Llompart, Miquel Bauzà i Tonina Canyelles, amb un recital poètic a càrrec de Glòria Julià. Amb el lema 'Voler l'impossible ens cal, i no que mori el desig', frase del poeta Marià Villangómez, l'Acampallengua 2025 reivindica la importància de continuar lluitant per un futur plenament en català: «Ens organitzem per construir un futur col·lectiu millor, una Mallorca en català, una Mallorca més justa».