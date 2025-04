L'escriptora, dramaturga i filòsofa francesa Hélène Cixous Premi Formentor de les Lletres 2025

Reunit a València el jurat del Premi Formentor de les Lletres, constituït per Claudia Casanova, Víctor Gómez Pin, Marta Rebón, Marta Segarra, i el seu president, Basilio Baltasar, després de considerar els mèrits dels escriptors presentats com a candidats pel jurat i després d'avaluar la qualitat i pertinència de les seues obres literàries, ha elegit a les seves obres literàries.

Per la personalitat del seu estil i el seu sentit intrèpid de la sobirania creativa, per l'amplitud de les disciplines intel·lectuals que ha integrat en la seva nombrosa i proteica obra, per la composició d'una obra literària que ha expandit la més il·lustre herència de la cultura europea, el jurat atorga el Premi Formentor a l'escriptora francesa Hélène Cixous.

«Disposada a la interrogació permanent ia la mirada inquisitiva que vol narrar-ho tot, Hélène Cixous ha escrit a través de la filosofia, la psicoanàlisi, la lingüística, la història, la memòria íntima i el somni oníric una de les obres literàries més singulars del nostre temps», han explicat.

A més, assenyalen que, d'una manera sostinguda, a través d'un centenar d'obres i més de seixanta anys de meticulosa i tenaç escriptura, amb els seus assajos, novel·les, obres de teatre i activitat acadèmica, Hélène Cixous «ha contribuït d'una manera decisiva a configurar la consciència del que és femení, el seu lloc en les transformacions del nostre segle i la seva emancipació de les idees».

«Protagonista i testimoni del desemparament contemporani, l'escriptora ha adonat de les ferides obertes per l'exili, l'infortuni i l'enigma de l'adversitat. La seva sensibilitat i perícia narrativa li ha permès revelar les penúries més amagades de l'experiència humana», remarquen.

Per tot això, per la seva contribució a la història cultural de la nostra època, per la invenció incisiva d'un nou gènere literari, per la confiança dipositada en el poder de la paraula, el jurat ha concedir el Premi Formentor de les Lletres 2025 a l'escriptora francesa Hélène Cixous.

Hélène Cixous

Hélène Cixous, escriptora francoalgeriana, nascuda a Orà el 1937. Filla de mare alemanya jueva asquenazita i pare algerià jueu sefardita. Es va traslladar a viure a París el 1955, es va graduar el 1959 i va obtenir el seu doctorat en lletres el 1968. Es va especialitzar en literatura anglesa i, en especial, en els treballs de James Joyce. El 1968, va publicar El exilio de James Joyce o el arte de la sustitución i, l'any següent, la seva primera novel·la Dedans, una obra d'evocacions autobiogràfiques que va guanyar el premi Médicis.

El 1969 va ser nomenada catedràtica de Literatura Anglesa de la Universitat de París i cinc anys més tard fundaria el Centre d'Études Féminines et d'Études de Genre, que va oferir el primer programa de doctorat en estudis femenins d'Europa.

Ha format part dels projectes escènics del Théâtre du Soleil,

És autora d'una vasta obra traduïda a múltiples llengües: ha publicat més de vuitanta llibres, entre ficcions, teatre i assaig, de gran influència a l'àmbit del postmodernisme i de la crítica feminista.

Forma part de la generació d'intel·lectuals i escriptors francesos que han elaborat els corrents més renovadors del pensament contemporani. Amb vincles d'amistat i complicitat filosòfica amb autors com Derrida, Foucault, Bataille i Deleuze, entre d'altres.