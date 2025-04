Celebració a Mallorca dels Dies Europeus de l’Artesania amb un programa d’actes i la II Fira Artesana de Primavera

El Consell de Mallorca celebra els Dies Europeus de l’Artesania 2025 amb un programa d’actes que culminarà amb la II Fira Artesana de Primavera, que enguany serà a Santanyí. La institució insular ha preparat un total de 17 activitats, del 31 de març al 6 d’abril, que inclouen tallers de joieria i llata; mostres i tasts, i una exposició dels Premis d’Artesania de Mallorca dels darrers anys a la Misericòrdia.

D’aquesta manera, la institució insular se suma a aquesta celebració europea de l’artesania per a impulsar i donar a conèixer els diferents oficis de l’artesania a la ciutadania. La primera de les activitats que es posa en marxa és la exposició dels Premis Artesania de Mallorca dels darrers anys, que s’inaugura aquest dilluns, 31 de març, al Centre Cultural la Misericòrdia. La vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, explica que es tracta d’una mostra que recull aquelles obres més rellevants de les darreres edicions dels Premis Artesania de Mallorca: es podrà visitar del 31 de març al 10 de maig, al primer i segon pis de l’edifici d’entrepatis.

Durant la setmana, el Consell de Mallorca oferirà una gran varietat de mostres i tasts artesanals de fusta i fibres vegetals arreu de Mallorca, perquè tot el públic, de qualsevol edat, pugui conèixer de primera mà tots els detalls de la creació artesana de diferents productes, amb els artesans Jordi Ribas i Tomeu Perelló. A més, també es faran tallers artesanals on el públic tendrà l’oportunitat d’aprendre tècniques tradicionals relacionades amb la llata i la joieria, de la mà de reconeguts mestres artesans, com Mariana Murabito, Tatiana Sarasa, Antonella Farris, Araceli Iranzo i Nina Schinneck. Totes aquestes activitats tendran lloc a diferents indrets de Palma, al Centre Cultural la Misericòrdia, i altres llocs de la Part Forana, com Manacor, Binissalem, Marratxí i Pollença.

El programa es completarà amb la segona edició de la Fira Artesana de Primavera, que se celebrarà el dissabte, 5 d’abril, a Santanyí, concretament al carrer de Cal Reiet. En aquesta fira, que estarà íntegrament formada per artesans acreditats pel Consell de Mallorca, hi participaran un total de 30 professionals, entre artesans, forners i pastissers, i estarà oberta de les 10 a les 19 hores. A més, durant tot el matí fins al migdia hi haurà animacions, cuina en directe, activitat infantils i les actuacions musicals d’Arrel a l’Antigor i Sarau Alcudienc.

Programa

Exposició 'Premis d'Artesania de Mallorca'. Del 31 de març al 10 de maig, al primer i segon pis de l’edifici d’entrepatis del Centre Cultural la Misericòrdia.

Tallers

1 d’abril: a les 17 hores, taller de teixit en telar amb Mariana Murabito, a l’Openstudio 79; a les 19 hores, taller de tints naturals amb Tatiana Sarasa, a l’Openstudio 79.

2 d’abril: a les 17 hores, taller de llata amb Antonella Farris i Araceli Iranzo, al Museu del Fang (Marratxí); a les 19 hores, taller de joieria amb Nina Schinneck, al Museu del Fang (Marratxí).

3 d’abril: a les 17 hores, taller de llata amb Antonella Farris i Araceli Iranzo, a la Casa Museu Llorenç Villalonga (Binissalem).

4 d’abril: a les 17 hores, taller de llata amb Antonella Farris i Araceli Iranzo, al Centre Cultural la Misericòrdia (Palma); a les 19 hores, taller de joieria amb Nina Schinneck i taller teixit en telar amb Mariana Murabito, al Centre Cultural la Misericòrdia (Palma).

Mostres i tasts

31 de març: a les 17 hores, mostra i tast de fusta amb Jordi Ribas, a la Institució Pública Antoni Maria Alcover (Manacor); a les 19 hores, mostra de fibres vegetals amb Tomeu Perelló, a la Institució Pública Antoni Maria Alcover (Manacor).

3 d’abril: a les 17 hores, mostra i tast de fusta amb Jordi Ribas, a la Casa Museu Llorenç Villalonga (Binissalem).

4 d’abril: a les 17 hores, mostra i tast de fusta amb Jordi Ribas i mostra de fibres vegetals amb Tomeu Perelló, al Centre Cultural la Misericòrdia (Palma).

5 d’abril: a les 10 hores, I monogràfic d’oficis amb fibres vegetals, al claustre de Sant Domingo (Pollença).

II Fira Artesana de Primavera del Consell de Mallorca

5 d’abril: a les 10 hores, a Santanyí (carrer de Cal Reiet).