'Música per a la infància', nou espectacle infantil de l’Orquestra Simfònica Illes Balears

El pròxim cap de setmana, l’Orquestra Simfònica Illes Balears (OSIB) oferirà un espectacle infantil amb el nom 'Música per a la infància'. Serà en la Llotja de Palma, a les 11 h, el 5 d’abril (de 0 a 3 anys) i el 6 d’abril (de 3 a 6 anys). L’OSIB comptarà amb la facilitadora Ana Gasco i la direcció de Pablo Urbina. L’entrada és gratuïta i lliure fins a completar l’aforament.

El projecte de música per a la infància pretén plantejar un espai de desenvolupament amable i creatiu per als més petits, a través de la música orquestral. Serà un espectacle molt especial per als petits melòmans.

S’interpretarà el següent repertori: El aprendiz de brujo de Dukas; Stoptime Rag de Joplin, Galop (Can-can) d’Offenbach, La Bella i la Bestia d’Anderson, Fragment de la Simfonia núm. 9 de Dvorak i Trencanous - Dansa Russa de Txaikovski, entre d’altres.

Des de fa un temps, la Simfònica posa en marxa aquest tipus d’iniciatives per a consolidar els objectius pedagògics i acostar l’Orquestra establint també una relació de complicitat i proximitat entre el públic i la Simfònica. A més, es fomenta l’experiència musical en viu a partir d’obres mestres de la història de la música, els instruments que formen l’orquestració de les obres seleccionades i els elements del llenguatge de la partitura.