‘Joan Alcover: Música i Paraula’, un projecte per a recuperar i difondre el llegat poètic-musical de Mallorca

Casmusic, productora i discogràfica, i Euroclàssics, per a la gestió i organització dels concerts de presentació, es complauen a anunciar el llançament del projecte ‘Les músiques de Joan Alcover’. Aquesta iniciativa té com a objectiu principal el foment i la difusió de l'obra musical inspirada en la poesia de Joan Alcover, un dels poetes més destacats de Mallorca, en commemoració del 170è aniversari del seu naixement i en preparació del centenari de la seva mort al 2026.

Seguint la reeixida línia del projecte anterior dedicat a Costa i Llobera, ‘Les músiques de Joan Alcover’ inclou tant la recuperació de composicions històriques com la creació i gravació d'obres musicals contemporànies inspirades en els poemes d'Alcover. Per això, s'han encarregat composicions noves a compositors i compositores actuals, expandint així el diàleg entre la poesia d'Alcover i la sensibilitat musical dels temps actuals. Aquests nous enregistraments són interpretats per destacats artistes de les balears: el tenor José Manuel Sánchez i el pianista Francesc Blanco, sota la producció musical i estudi musicològic d'Eugènia Gallego.

El projecte busca promoure la música basada en els textos de Joan Alcover així com preservar i recuperar el patrimoni cultural mallorquí, destacant l'estreta connexió entre la poesia i la música. Aquests enregistraments, que es publicaran en format digital en català durant els mesos de desembre de 2024 i octubre de 2025, constaran de cançons basades en poemes del poeta i es complementaran amb una pàgina web d'escolta, un llibret digital i vídeos del procés d'enregistrament.

Primers enregistraments ja disponibles a plataformes digitals

‘Fill d’Ànima’ (J. Alcover / Antoni Noguera, S. XIX)

‘La Balanguera’ (J. Alcover / Música de Vives, S.XX)

‘Romanç del Rei’ (J. Alcover / Música de José Manuel Sánchez, S.XXI) - Ajuda a la Creació IEB 2021

‘Desolació’ (J. Alcover, S.XXI). Música de Juan José Montserrat.

Al procés d'enregistrament i dins del repertori del concert hi ha d’altres cançons, com ara les d'Antoni Parera Fons, Bernat Quetglas, Bernat Julià i Pilar Mena sobre poemes de Joan Alcover.

El concert de presentació a Palma tendrà lloc el proper divendres, quatre de març, a les 20.00 hores, a Can Alcover - Espai de cultura (c. de Sant Alonso, 24, Palma).