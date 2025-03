El vídeo viral que explica la història fins a l'Acampallengua 2025

A les xarxes socials, el compte de Parlars Mallorquins, gestionat pel jove creador de contingut Joan Salvador, ha publicat aquest diumenge un nou vídeo explicatiu que ràpidament s’ha viralitzat.

Al vídeo, Salvador comença explicant que «l’any 1975 mor Franco, però moria el seu règim? Espòiler, no». Així introdueix el tema de la repressió lingüística a les Balears i la resposta que la societat hi va donar, per a passar a explicar l’inici dels Correllengua i l’Acampallengua.

«Per a deixar enrere la repressió lingüística es va necessitar molt d’esforç polític. No va ser fins el 1979 que es va poder ensenyar català a les escoles, i fins el 1983 no es va declarar lengua oficial, gràcies a l’Estatut d’Autonomia. En aquest ambient, as anys 80 varen començar a sorgir grups estudiantils, culturals i polítics que varen voler crear consciència lingüística entre els joves. El Grup Blanquerna, el Bloc d’Estudiants Independentista o les juventuts de partits polítics com el PSM, ER i UM. I, en aquest context, va néixer el primer de juny de 1994 Joves de Mallorca per la Llengua».

Al vídeo continua explicant que des del 1995 es realitza el Correllengua, que permet recòrrer tots els pobles amb la flama de la llengua que, com cada any per Sant Joan, surt des del Canigó i es divideix per arribar a tots els indrets dels Països Catalans. L’any 1996 va sortir l’Acampallengua, el qual es va realitzant-se anualment a diversos pobles de les Balears, fins que l’any 2013 l’entitat va perdre força. El 2023 se celebrava a sa Pobla un històric Acampallengua i el 2024 el primer Correllengua interilles.

Finalment, el vídeo arriba a l’Acampallenga d’enguany, el de Felanitx. Fades, Pitxorines, Maria Hein, O-erra, La Fúmiga i Pep de la Tona omplen un cartell que també promet ser històric, i que van acompanyats d’activitats de tota mena i per a totes les edats. «Així que dia 5 i dia 6 no et perdis l’esdeveniment per a demostrar quina Mallorca volem. Una Mallorca en català», conclou Joan Salvador el vídeo.