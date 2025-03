‘Pirata’, el primer senzill del nou disc de la valenciana JazzWoman

El nou senzill de JazzWoman ens obre la porta a un nou so de l’artista, que incorpora al rap un ventall de sonoritats fins el moment inèdites «reblant un temarral de rap-metall amb progressions de break-beat i drum’n’bass». Així es presenta el nou projecte d’una de les principals veus femenines del panorama musical català actual.

JazzWoman ha tornat amb força i irromp de nou a l'escena amb ‘Pirata’, el primer single del seu esperat tercer disc, ‘Contra vent i marea’, que veurà la llum l’11 d’abril. Aquesta cançó marca un gir en el seu so, combinant rap amb influències de rock, punk, ska i electrònica, però sense perdre la seva essència hip-hop.

«Amb una lletra punyent i combativa, ‘Pirata’ esdevé un autèntic himne de rebel·lió contra la injustícia i els privilegis heretats. La cançó parla de resistència, de trencar cadenes i de lluitar per la llibertat pròpia, reivindicant l’esperit indomable dels pirates en un món de conformisme. El tema està carregat de metàfores poderoses: des de «lluitarem contra vent i marea» fins a «un pirata no té límits, es limita a l’abordatge», JazzWoman deixa clar que no hi ha espai per a la submissió. La producció, amb una base contundent que fusiona rap-metall, breakbeat i drum’n’bass, accentua la intensitat del missatge i converteix Pirata en una autèntica declaració d’intencions», expliquen des de la seva discogràfica, Propaganda pel Fet (PPF).

Aquest nou àlbum suposa un punt d’inflexió en la trajectòria de JazzWoman: per primera vegada, presenta un disc sense col·laboracions, on la seva veu i el seu discurs prenen el protagonisme absolut. «Amb una estètica inspirada en l’univers pirata i el grana com a color insígnia, ‘Contra vent i marea’ promet ser una obra trencadora dins l’escena musical valenciana i més enllà», han conclòs.