L’OCB presenta un balanç de creixement històric i d’implantació territorial: 700 socis nous i 41 delegacions a Mallorca

El president de l’Obra Cultural Balear (OCB), Antoni Llabrés, ha manifestat, davant l’assemblea general de socis, que l’entitat continua ampliant la seva base social amb l’objectiu de defensar i reivindicar, amb tots els mitjans que l’entitat té al seu abast, l’ús de la llengua catalana en tots aquells àmbits d’ús en què resulta atacada per les polítiques regressives de PP-Vox.

Llabrés ha fet balanç de totes les actuacions que s’han dut a terme durant el 2024 i ha exposat les principals accions previstes per a enguany, que se centraran a promoure l’ús social del català i garantir la sostenibilitat lingüística i cultural. A més, ha insistit en la importància de no abaixar la guàrdia en la reivindicació i defensa de la nostra llengua i espera una resposta massiva a la Diada per la Llengua que l’entitat ha convocat per al 10 de maig, a Santa Maria.

Durant l’Assemblea General Ordinària, que s’ha celebrat a la seu de l’entitat, Can Alcover, els socis han pogut conèixer de primera mà les fites de l’OCB per al pròxim any, amb el propòsit de mantenir el lideratge cívic en la defensa de la llengua, la cultura i el país, i impulsar les iniciatives que facin possible la mobilització i la coordinació de la societat civil a favor d’aquests objectius.

L’Assemblea General de socis de l’OCB ha aprovat les línies mestres per al 2025, entre les quals destaca promoure l’ús social del català com a llengua compartida, especialment entre els joves, les famílies i les persones nouvingudes i l’impuls d’accions per a garantir la sostenibilitat lingüística i cultural.

A més, l’entitat proposa generar espais de trobada en català entre persones de procedències diverses amb programes com Tots Plegats, protegir el model lingüístic educatiu vigent, defensar el dret de l’ús de la llengua catalana a la sanitat pública i reforçar la presència i l’ús del català a l’entorn audiovisual i digital amb trobades com L’Aferrada. També serà important la tasca de l’entitat en la celebració de l’Any Llompart, entre d’altres.

Pel que fa al balanç d’activitats que ha realitzat l’OCB durant el 2024, han estat 475 a les diferents delegacions territorials i 168 a la seu de l’entitat, a Can Alcover. A l’Assemblea General de socis també se n’ha presentat l’estat de comptes.

L’assemblea també ha servit per a donar llum verda a enfortir aliances amb el teixit associatiu local i promoure iniciatives que fomentin els vincles entre els territoris de parla catalana.