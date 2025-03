Torna el festival ‘En altres paraules’ al Caixa Fòrum Palma

La Fundació »la Caixa» presenta, juntament amb la productora cultural La Sullivan i per segon any consecutiu, el festival ‘En altres paraules’, una atractiva i inclusiva iniciativa cultural que tendrà lloc a CaixaForum Palma. El consolidat festival ‘En altres paraules’ torna al centre cultural Caixa Fòrum de Palma, amb una nova edició en què es reivindica l’art de la paraula a través de trobades poètiques, conferències, tallers, espectacles i concerts.

El festival acollirà grans noms de la literatura i la poesia, de la música i la composició, del periodisme i l’art, com ara: Pol Guasch, Eduard Escoffet, Miquel Serra, Nacho Vegas, Hans Laguna, Leila Guerriero, Carme Riera i Gemma Ruiz, entre d’altres.

Del 12 al 25 de maig, el centre cultural acollirà veus de referència en el panorama literari estatal i internacional, i en la cultura en general. Així, aquest mes de maig, el festival es converteix en una cita imprescindible per als amants de la literatura en totes les seves formes, que hi descobriran el paper que exerceix la paraula en les diverses creacions artístiques.

Experiències per pensar la literatura

El festival ‘En altres paraules’ neix per donar veu als grans artistes de la paraula. I els primers que vetllen per la paraula són els mestres de la literatura contemporània. Perquè puguem conèixer millor els escriptors d’ahir i d’avui, el centre cultural oferirà diferents trobades amb grans artistes, que analitzaran el poder de les paraules a partir de textos inèdits, creats específicament per al festival.

Els diàlegs literaris del festival, enguany, començaran el 13 de maig, amb la conversa entre Leila Guerriero i Pol Guasch. Guerriero és periodista especialitzada en perfils i una de les autores de no-ficció més reconegudes de l’actualitat, aclamada per obres com La llamada, Opus Gebler: Retrato de un pianista i Zona de obras (un recull de les seves millors columnes, conferències i assaigs). Guasch és poeta i autor de les novel·les Napalm al cor i Ofert a les mans, el paradís crema. Tots dos autors faran una dissecció de la seva escriptura —la d’ella, de no ficció; la d’ell, de ficció— a la recerca de rastres d’altres escriptures, però també de cançons, pel·lícules i mirades.

El segon i últim diàleg amb la literatura serà el 20 de maig i té per nom Per què escriure si el normal és llegir, a mans de Carme Riera i Gemma Ruiz. En aquesta sessió, el festival retrà tot un homenatge a un llibre clàssic que enguany compleix 50 anys: Te deix amor, la mar com a penyora (Edicions 62, 1975), obra de culte amb la qual Carme Riera es va donar a conèixer al món. Passats tots aquests anys i amb més d’una desena de llibres publicats, Riera es demana el mateix que, en el seu moment, es va demanar el poeta Jaime Gil de Biedma: «Per què escriure si allò normal és llegir?». En un temps en el qual és més normal mirar pantalles que llegir, l’autora reflexiona sobre els mecanismes que la fan escriure i explora els misteris de l’impuls de creació. I ho farà amb l’escriptora i periodista Gemma Ruiz, que, durant quasi trenta anys, ha treballat a Televisió de Catalunya, com a cronista cultural, redactora en cap i sotscap d’Informatius. El 2016, va publicar Argelagues (Proa), que es va convertir en un fenomen literari i, quatre anys després, la novel·la Ca la Wenling (Proa) la va consolidar entre els lectors. Amb Les nostres mares (Proa), ha rebut el 62è Premi Sant Jordi de Novel·la.

Experiències més enllà de les paraules

Si hi ha res que diferenciï aquest festival d’altres activitats és el seu perfil mutiformat. Les paraules es poden abraçar des de diferents prismes i, en aquest certamen, una de les vessants és l’espectacle. El maig és també el mes en què les arts escèniques s’alien genuïnament amb la literatura i la paraula per esdevenir peces teatrals úniques. Des de lectures dramatitzades fins a un espectacle inèdit que posa en diàleg autors clàssics i contemporanis.

En aquesta línia i coincidint amb el tret de sortida del festival En altres paraules, el 12 de maig, s’estrenarà l’obra Medea, una adaptació brutal de la tragèdia de Sèneca que mostra una visió commovedora de la lluita interior de la protagonista entre l’amor pels seus fills i la set de venjança contra el seu espòs Jàson, que li ha estat infidel. Aquest clàssic repassa temes tan punyents com l’amor, l’odi, la infidelitat, la traïció, la maternitat i la moral a través del duo interpretatiu format per Belén Fabra i Josep Julien.

L’aposta per la força de les paraules en les arts escèniques es tancarà el 17 de maig amb l’espectacle Una conversa impossible amb Mercè Rodoreda, Blai Bonet, Jaume Fuster, Teresa Pascual, Carles Rebassa i Martí Sales. Es tracta d’una producció pròpia, dirigida per La Sullivan, amb audiovisuals de Núria G. Lorang i escenografia i llums a càrrec d’Oscila, en què tres autors clàssics dialoguen amb tres autors vius contemporanis, en una conversa epistolar impossible, entre els qui varen obrir un camí i els qui el transiten actualment i, per tant, també el modifiquen. Un plat fort d’aquest festival.

Experiències musicals a través de la paraula

Com a continuació dels espectacles que parteixen de la paraula, trobam actuacions en què s’entrellacen la música i les paraules. Així, sota el paraigua del cicle Temporada musical, el dimecres 14 de maig, la singular i misteriosa veu de Rosemary Standley, juntament amb un trio de l’Ensemble Contraste, presentarà Au clair de lune, una proposta de música i poesia per a una nit vibrant en què l’ombra i la llum s’entrellacen a la claror de la lluna i tot es barreja.

Experiències poètiques quan s’acosta la nit

La programació del festival En altres paraules s’estendrà també els divendres amb una trobada entre la literatura i la música que ens descobrirà els ritmes dels textos i explorarà com ressonen les lectures.

En aquest sentit, els Horabaixes poètics constitueixen un dels plats forts d’aquest festival. Aquesta proposta original de la Fundació »la Caixa», en col·laboració amb La Sullivan, uneix personalitats de l’escriptura i de la composició musical, per evidenciar les interseccions entre ambdues disciplines i analitzar com les paraules, les lectures i els imaginaris literaris apareixen en les seves obres.

L’Auditori del centre cultural serà l’escenari, el 16 de maig, de l’Horabaixa poètic La primera persona en què el compositor rei de l’indie pop espanyol per excel·lència, Nacho Vegas, i el músic i escriptor de moda, Hans Laguna, conversaran en clau musical sobre l’ús de la primera persona com a norma a la música popular contemporània. No és una casualitat que les estrelles del pop recorrin cada vegada més, a les lletres de caràcter autobiogràfic i confessional per construir una imatge d’autenticitat; una màxima indiscutible en la carrera musical de l’asturià Nacho Vegas.

El segon Horabaixa, Els rastres, tendrà lloc el 23 de maig i en seran els protagonistes Eduard Escoffet i Miquel Serra. Escoffet, poeta especialitzat en poesia sonora i recitals en directe, present en festivals i centres culturals com el Centre Pompidou, el Reina Sofía i el Sónar, unirà les seves paraules a la música de Miquel Serra, músic i enginyer tècnic agrícola, i ara també llibreter. Als 34 anys, Serra es va autoeditar el primer disc, Opilions (2009), i l’han seguit un bon grapat de discos més amb Foehn Records, entre els quals destaca La felicitat dels animals (2014). El 2024, va rebre el Premi Ciutat de Palma pel seu darrer disc, Las Hayas Arce (2023). El documental sobre la relació amb el seu germà Joan, Els ulls s’aturen de créixer, realitzat per Javier G. Lerín (2018), va ser guardonat amb el Premi al Millor Documental Nacional i el Premi del Públic del festival de cinema In-Edit Barcelona. Aquest mes de març, Miquel Serra presentarà un nou disc llibre, titulat Consolacions.

Experiències familiars amb autores i autors de literatura infantil i juvenil

La literatura infantil i juvenil també té cabuda en aquest certamen. Els dissabtes 17 i 24, i els diumenges 18 i 25 de maig, el centre cultural habilitarà un espai familiar d’accés lliure amb llibres de consulta, jocs i materials perquè els participants experimentin, explorin i s’inspirin en les lletres i les paraules com a recurs per a la creació. A més, el dissabte 17 i el diumenge 25 de maig, els Il·lustradors Robert Campillo i Nívola Uyá passaran per aquest espai per dinamitzar les sessions, respectivament.

Experiències amb la paraula en família

Per als més petits i les seves famílies, el festival En altres paraules inclourà el taller espectacle escènic Definicions ambulants en què els participants esdevenen «diccionaristes»: amb el poder de l’observació, del cos, de les paraules i d’un micròfon, improvisaran definicions en directe de les coses que hi ha i que passen a CaixaForum, vistes des d’una perspectiva creativa i juganera.

Continuam homenatjant la literatura amb el taller obert Poques paraules boges, creat per Baychimo Teatro, per experimentar en família, amb l’ordre de les paraules i generar significats infinits. Es tracta d’una proposta de literatura expandida que convida les famílies a relacionar-se amb aquesta disciplina des d’un vessant performatiu i escènic. Aquesta activitat també estarà adaptada al sistema de lectura Braille.

I, per acabar les experiències familiars, torna un clàssic, el Xiuxiueig literari, una iniciativa de narració itinerant en què un intèrpret es desplaça pel centre cultural explicant històries a l’orella del públic visitant. És una aposta d’oralitat literària, propera i acollidora, perquè hi ha paraules que arriben més lluny quan es diuen en veu baixa. Aquest taller ha estat possible gràcies a la col·laboració de la Fundació »la Caixa» amb el festival de literatura FLIC.