Convoquen els Premis Mallorca Jove 2025 per a fomentar la creativitat artística en català entre els joves de l’illa

El Consell de Mallorca convoca els Premis Mallorca Jove 2025 per segon any consecutiu. La vicepresidenta i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, explica que és una iniciativa destinada a fomentar la creativitat i l’expressió artística dels joves de l’illa en català, especialment entre els alumnes d’ESO i batxillerat de qualsevol centre de Mallorca.

La convocatòria té una dotació total de 18.580 euros i enguany estrena una categoria nova: disseny de punts de llibre inspirat amb les rondalles mallorquines, que se suma a les categories ja existents de narrativa i poesia, i que reforça la intenció de la institució insular d’inculcar les tradicions culturals pròpies.

Els premis pretenen donar a conèixer entre l’alumnat les rondalles mallorquines i, també, l’obra de Josep Maria Llompart, en el centenari del seu naixement, per la qual cosa les obres presentades en narrativa i poesia han d’incloure, obligatòriament, vocabulari propi de les rondalles o de l’obra del poeta, que s’estipula en les bases de la convocatòria. Algunes d’aquestes paraules són: tira-tira, embalum, rebost, trinxet, cabellera, colgar, sarau, betzol, sarró, esflorar, falaguer, pitxorina, averany, testa, buina, garrit/garrida, petxines, bromera, astorada, esburbada, saba, eixutor, fat, bimbolles, befa, alimara, tumbagues, deixondir, bressolar, acaronar o agombolar.

Antònia Roca destaca la importància de posar en marxa iniciatives com aquesta per fomentar el patrimoni cultural de l’illa entre els joves: «els Premis Mallorca Jove representen una ocasió única perquè els més joves explorin el ric llegat cultural que tenim, s’endinsin en la riquesa lèxica del català i l’apliquin de manera creativa a l’actualitat fent que l’herència cultural de Mallorca estigui més viva que mai».

Categories

En total hi haurà cinc categories: dues de narrativa, dues de poesia i la nova del disseny de punts de llibre.

La novetat d’enguany del disseny de punts de llibre va destinada exclusivament a alumnes de primer i segon d’ESO amb una categoria única amb un total de sis premis, dotats de 120 euros cada un i una col·lecció completa de les Rondalles Mallorquines d’Antoni Maria Alcover.

La modalitat de narrativa compta amb dues categories: Bearn, en reconeixement a Llorenç Villalonga, que va destinada a alumnes de tercer i quart d’ESO, i Joana E., en commemoració de la novel·la de Maria-Antònia Oliver, adreçada a alumnes de primer i segon de batxillerat.

D’altra banda, la modalitat de poesia també compta amb dues categories: Balanguera, ja que és l'himne oficial de l’illa, adreçada a alumnes de tercer i quart d'ESO, i Pi de Formentor, en el 150 aniversari de la creació de l’obra de Costa i Llobera, que va destinada a joves de primer i segon de batxillerat.

Premis

Els guardons per a narrativa i poesia en totes les seves categories són: un primer premi amb 350 euros i 250 euros per a l’obra finalista, a més d’un lot sencer de les Rondalles Mallorquines per a cada guardonat.

En el cas de la nova modalitat d’enguany del disseny de punts de llibre, es premiaran sis dissenys, cadascun dotat amb 120 euros i una col·lecció completa de les Rondalles Mallorquines.

Per altra banda, també es premiaran els centres dels alumnes guanyadors de narrativa i poesia, el grup classe de qui hagi estat guardonat podrà assistir conjuntament a una sessió del Teatre Principal. Així mateix, el docent que hagi coordinat aquesta activitat dins l'aula i s'hagi encarregat d'inscriure els alumnes premiats rebrà dues entrades per a una funció al Teatre Principal i dues entrades per un concert de La Lluna en Vers de la Fundació Mallorca Literària.