Neix el Pollença Folk

El claustre de Sant Domingo de Pollença serà l’escenari idíl·lic que acollirà la primera edició del Pollença Folk el proper 24 de maig. Es tracta d’una clara aposta per la cultura i, en especial, per la música d’arrel, que l’Ajuntament de Pollença presenta en aquest cartell amb tres atractives propostes més que reconegudes en la música folk.

La Companyia Elèctrica Dharma és un dels grups més importants del panorama musical català, pioner en la fusió de la música tradicional del país amb el jazz, el rock i la psicodèlia. La històrica banda de Barcelona, amb més de mig segle sobre dels escenaris i més de 2.000 concerts, seran els caps de cartell de la primera edició del festival. Els autors de la cançó 'La presó del rei de França', un himne que ha passat a la memòria col·lectiva de generació en generació, tornen a Mallorca, després d’anys sense trepitjar l’illa, per fer-nos viure la frenètica energia del seu directe amb un espectacle dinàmic i recuperador d’aquelles cançons que tots tenim al cap i al cor, i que ens fan bullir per dins i per fora.

Com a representació mallorquina els acompanyaran els Boc, els mags illencs que tenen l’art d’explicar històries amb cançons sense lletra i que varen fer el retorn el passat mes de febrer omplint el Teatre de Lloseta, pujaran a l’escenari amb el seu característic folk rock, i on venen amb noves cançons sota el braç, molt més contundents, com expliquen des del grup.

També actuaran Ximbomba Atòmica, mestres de la música d’arrel i que han mantenguda viva, aportant un aire fresc, durant molts anys la música popular a Mallorca.

Una oportunitat única per a veure tres conjunts de gran talla en el món del folk. Les entrades per a aquest festival ja estan a la venda a www.ticketib.com.