'L’Art Urbà a Mallorca', un recorregut per l’expressió artística als carrers de Mallorca

Neus Aguiló Palou presenta L’Art Urbà a Mallorca, una obra que explora l’evolució de l’art urbà a l’illa, des dels seus orígens fins al seu impacte en l’actualitat. Publicat per Dolmen Editorial, aquest llibre és una invitació a descobrir com l’art al carrer ha transformat el paisatge urbà i s’ha convertit en una manifestació cultural de gran rellevància.

Analitza el desenvolupament del grafiti i l’street art a Mallorca, diferenciant-ne els estils i les tècniques, i destacant el paper dels artistes locals que han donat color i vida als murs de l’illa. L’Art Urbà a Mallorca no només documenta la història de l’art urbà, sinó que també examina el seu paper en la societat, la legalitat d’aquestes intervencions i la seva capacitat de comunicació i protesta.

Un dels punts forts de l’obra és el seu detallat repàs als festivals d’art urbà que han marcat un abans i un després en l’escena cultural mallorquina, com l’Inca Street Art Fest, el Saladina Art Fest a Can Picafort o el Bet Art i Aftersun Fest a Calvià. A més, es presenta una anàlisi de les intervencions més destacades a Palma i a altres punts de l’illa, convertint el llibre en una referència imprescindible per als amants de l’art i la cultura urbana.

Neus Aguiló Palou ha desenvolupat una exhaustiva investigació per a oferir un relat que abasta des dels primers grafitis històrics fins a les actuals manifestacions de l’art urbà. El llibre també inclou entrevistes amb artistes reconeguts i una extensa recopilació fotogràfica que permet al lector endinsar-se en el vibrant món de l’art urbà mallorquí.

L’Art Urbà a Mallorca estarà disponible a les llibreries el 26 de març.

Nascuda a Mallorca (1977), Neus Aguiló Palou ha viscut tota la seva vida a Ciutat, on també desenvolupa la seva tasca professional. Va iniciar els seus estudis superiors a la Universitat de les Illes Balears, on es va llicenciar en Filologia Hispànica. Va completar els seus estudis filològics a la Universitat Oberta de Catalunya, amb l’obtenció del grau en Llengua i Literatura Catalanes. Els seus camps professionals són el periodisme i la docència. A premsa, ha treballat al diari Ultima Hora (mitjà de comunicació amb el qual ha seguit realitzant col·laboracions puntuals), primer com a correctora i després com a redactora. Du a terme col·laboracions amb la revista universitària Cemes, mitjançant ressenyes de llibres i articles d’opinió. Entre les seves aficions destaquen la fotografia, l’art urbà i els viatges. Actualment és professora de llengua castellana i catalana a un centre educatiu de Palma. L’Art urbà a Mallorca, el seu primer llibre, va néixer amb la intenció de donar paraules a les imatges d’obres urbanes que l’autora ha anat recopilant al llarg dels darrers anys.