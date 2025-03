‘Efervescències’, de Maria Mesquida, retrata l’excepcional activitat cultural, social i política de Felanitx

Felanitx no és només el poble de Miquel Barceló, sinó una localitat que, a les tres darreres dècades del segle XX, ha conegut una de les activitats culturals, socials i polítiques més vibrants de tots els territoris dels Països Catalans. Això és el que ara ha aconseguit retratar Maria Mesquida Artigues al llibre Efervescències. Arts, música, premsa i política a Felanitx (1977-2001), publicat per Nova Editorial Moll, gràcies a una recerca exhaustiva a través dels testimonis orals, fonts de primera mà i una ampla selecció de imatges inèdites (cartelleria, il·lustracions, fotografies, etc.), que marquen una crònica excepcional sobre la cultura contemporània felanitxera. El llibre el presentaran dijous, 20 a les 20 hores, a la Casa de Cultura de Felanitx, el músic Jaume Reus, autor del pròleg; Sofia Moisés, de Nova Editorial Moll; i l’autora. L’edició compta amb el suport del Consell de Mallorca i l’Institut d’Estudis Baleàrics.

A Efervescències, Maria Mesquida narra com, en aquells anys, la joventut felanitxera va reimaginar el present, enfrontant-se a la tradició i abraçant les noves idees de llibertat. Espais com el Mil i Un i Es Gurugú es varen convertir en el cor de les expressions artístiques i socials del poble, mentre que la neofesta del Cosso va vehicular les ànsies d’expressió, de crítica i de bulla, ben igual que el 'setge' al llavors president autonòmic Jaume Matas impulsat per Fora Son, el 1997.

El llibre de Maria Mesquida revela la història oral i la memòria col·lectiva que varen definir aquell període d’ebullició, en un context marcat per la precarietat, però també per la creativitat i la joia. A través dels records dels protagonistes, l’autora ens porta per un laberint de bars, revistes, música i altres dèries on van sorgir idees contraculturals i vincles que s’han mantengut fins avui. Històries de vides en transformació, entre la ironia i la rebel·lia, que troben en aquestes pàgines una segona vida i un tribut a la memòria i a la identitat cultural de la vila.

Maria Mesquida Artigues (Felanitx, 1991) és graduada en Història de l’Art (2013), màster en Formació del Professorat (2014) i màster en Patrimoni Cultural (2018) per la Universitat de les Illes Balears, on també hi cursa els estudis de doctorat. El 2022 obtengué la beca d’investigació que convocà el Consell Insular de Mallorca, amb què va realitzar un estudi sobre la presència de pintors a Deià entre 1900 i 1965. Ha publicat articles acadèmics i divulgatius, ha coordinat diverses publicacions i ha participat amb comunicacions a jornades i congressos. També ha assistit a seminaris, jornades i cursos sobre museografia, comissariat d’exposicions i altres disciplines relacionades amb l’àmbit de l’art i la gestió cultural. Entre el 2016 i el 2019 fou tècnica auxiliar de la Col·lecció Museogràfica Fundació Cosme Bauçà (Felanitx), també ha realitzat estudis preliminars de béns immobles, treballs de catalogació de béns mobles i patrimoni bibliogràfic, mediació cultural i comissariat d’exposicions. Des de 2023 és auxiliar de Programes Públics al Centre Internacional de Fotografia Toni Catany (Llucmajor).