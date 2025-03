Inca celebra el Dia Mundial de la Poesia amb tres dies d’activitats literàries i musicals

Per segon any consecutiu, l’Ajuntament d’Inca commemora el Dia Mundial de la Poesia, 21 de març, amb tres dies d’activitats literàries i musicals. «Després de la bona acollida de la primera edició que vàrem impulsar l’any passat, organitzam un nou cicle amb la finalitat de consolidar aquesta iniciativa i que la ciutadania inquera pugui gaudir d’una cita anual amb la poesia, gènere que fins a la data no disposava d’un programa específic», explica la regidora de Cultura, Alice Weber.

Així doncs, la segona edició del cicle de Poesia comença el dia 20 de març amb l’espectacle poeticomusical «Tots els motius de l’èxtasi». Durant l’acte, que se celebra a Sa Quartera Centra d’Art, Pere Suau recitarà poesia de Hafez de Xiraz acompanyat al piano per Antoni Bujosa. Després, el dia 21 de març tendrà lloc la presentació de la traducció de Maria Antònia Perelló de l'obra «Cartes des del meu molí» d'Alphonse Daudet. A continuació, a les 20.00 hores, el Claustre de Sant Domingo acollirà el recital de poesia «Celebrant Llompart», un homenatge a Josep M. Llompart a càrrec dels poetes Miquel Àngel Llauger, Maria Antònia Perelló, Pere Rosselló, Aina Ferrer i Pep Siset, que també recitaran obra pròpia. Aquesta activitat és organitzada en col·laboració amb l'editorial Moll dins dels actes de commemoració de l'Any Llompart. El colofó final del cicle serà l'espectacle poeticomusical «Rafel», un recital de poesia del poemari homònim de Sebastià Alzamora amb música del músic i compositor Tolo Prats. Aquest darrer acte se celebrarà a les 20.00 hores a Sa Quartera Centre d’Art.