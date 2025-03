Can Alcover acull les tertúlies a la Lluna el Dia Mundial de la Poesia

Aquest divendres, dia 21 de març, a les 19.00 hores, tendrà lloc a Can Alcover (carrer de Sant Alonso, 24 de Palma) una edició de Tertúlies a la Lluna, amb el lema «Vine a recitar els versos que estimes siguin propis o d’altri». Recordau que aquesta tertúlia se celebrarà, com hem dit, dia 21 de març i no el darrer divendres de mes, per fer-la coincidir amb el Dia Mundial de la Poesia.

Així idò, tothom que vulgui hi pot dur un poema o dos per compartir, siguin propis o d’altres autors, per llegir-lo en veu alta i comentar-lo. Per tant, serà una tertúlia molt acolorida i variada per la diversitat de temàtiques i poetes, que aniran acompanyades de la mà de les paraules. La coordinació d’aquesta tertúlia anirà a càrrec d’Àngels Cardona, Aina Ferrer, Miquel Àngel Lladó i Damià Rotger, a més a més de la llibreria Lluna de Palma i de Can Alcover.