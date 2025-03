'Filles de la Misericòrdia', premi a Millor Dramatúrgia de les Balears

L’Associació de Teatres i Auditoris Públics de les Illes Balears (ATAPIB) ha anunciat els guanyadors dels Premis 2024, reconeixements que destaquen l’excel·lència dels espectacles escènics estrenats durant l’any 2024. Per a Iguana Teatre, el premi més rellevant és el de Millor Dramatúrgia, atorgat a Pere Fullana, Carme Planells, Alfonso Plou i Aina Salom per l’espectacle Filles de la Misericòrdia.

Aquest guardó reconeix el treball col·lectiu i la creativitat dels autors, que han sabut construir un text profund i emotiu, captivant al públic i a la crítica. Filles de la Misericòrdia s’ha consolidat com una de les propostes més destacades de la temporada, gràcies a la seva narrativa poderosa i al seu compromís amb la qualitat artística.

El lliurament dels premis tindrà lloc el proper 4 d’abril de 2025, a les 20.00 hores, al Teatre Mar i Terra de Palma, en un acte que reunirà als principals representants de la cultura i les arts escèniques de les Illes Balears.

L’ATAPIB, integrada per importants espais escènics de l’arxipèlag, com el Teatre Principal de Palma, l’Auditori d’Alcúdia o el Teatre Principal de Maó, entre d’altres, continua apostant per reconèixer i fomentar la qualitat del teatre balear.

A més d’aquest premi, Iguana Teatre també ha estat reconeguda aquest mes amb el 25è Premi Jaume Damians, atorgat per l’Associació d’Espectadors del Teatre del Mar (AEtdM), que ha destacat Filles de la Misericòrdia com la millor obra de la temporada 2024. Aquest premi, lliurat el passat dissabte 1 de març a la Carpa Diem (Teatre del Mar), posa en valor el treball i l’esforç d’una companyia que, des de Mallorca, ha sabut consolidar-se com a referent en el panorama teatral estatal.

Filles de la Misericòrdia, una coproducció amb el Teatre Principal de Palma, Albena Teatre i Teatro del Temple, ha estat aplaudida per la seva profunditat artística i la seva capacitat per connectar amb el públic. Aquest guardó és, a més, un homenatge a la col·laboració entre companyies veteranes, especialment en un context difícil per a Albena Teatre, que ha patit les conseqüències de la recent DANA..

Des de Iguana Teatre, volem felicitar tots els premiats i, especialment, agrair a l’ATAPIB i a l’AEtdM aquests reconeixements a la dramatúrgia i a l’excel·lència teatral. Seguim compromesos amb la creació d’espectacles que connectin amb el públic i contribueixin a enriquir el panorama cultural de les nostres illes.