L’escriptor valencià, Ferran Torrent, una de les veus de referència de la literatura en català, presenta ‘El jo que no mor’, la seva darrera novel·la, aquest dimecres 12 de març, a les 20.00 hores, a la llibreria vaDllibres de Ciutadella.

El jo que no mor , publicada per l’editorial Columna del grup edicions 62, és una novel·la d’espionatge i intriga ambientada a València en plena guerra freda. Un mosaic de personatges que amaguen qui diuen ser, una estrella de Hollywood com a invitada de luxe i un falsificador d’obres d’art com a protagonista. Una lectura carregada d’ironia, segell característic de l’autor, que apunta com una de les novetats més destacades de Sant Jordi 2025.

Ferran Torrent, és un dels escriptors més consolidats de la literatura actual, amb una producció extensa i exitosa que l’ha fet mereixedor de diversos guardons, com ara el Premi Sant Jordi de Noveŀla, el Joan Crexells, el Nacional de la Crítica o el de la Crítica Serra d’Or. Guardonat amb el Premi de les Lletres Vila de l’Eliana (2021) i amb el VI Premi Roís de Corella a la trajectòria literària (2022), el Premi de les Lletres de la Generalitat Valenciana (2024) i el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians (2024). L’any 2025 ha rebut el Premi Trajectòria a la Creació del festival Tiana Negra.

Les seves obres han sigut traduïdes al castellà, el francès, l’alemany, el romanès i l’italià. I entre les seves noveŀles n’hi ha de tan celebrades com ara Gràcies per la propina (1994, Premi Sant Jordi), Societat limitada (2002) i Bulevard dels Francesos (2010), entre d’altres.

L’autor del poble de Sedaví, a la comarca de l'Horta Sud, una de les zones terriblement afectades per la DANA, viatja a Menorca per a fer una de les primeres presentacions literàries d’El jo que no mor, gràcies a la col·laboració de la Fundació Baleària.

Aquesta trobada literària comptarà amb la participació de l’escriptora ciutadellenca Maite Salord i la conducció de la llibretera i comunicadora Dolors Boatella, i forma part de la programació d’activitats prevista per vaDllibres per escalfar motors per Sant Jordi.