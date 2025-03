Dimecres, dia 19 de març, a les 18.30 hores, es presentarà Xampú Xampany (Lapislàtzuli Editorial, 2025), d’Antonina Canyelles, a Quars Llibres (Carrer Parellades, 12 de Palma).

La presentació comptarà amb les escriptores Laia Malo i Aina Riera, a més, de l’editor Jon López de Viñaspre.

Xampú Xampany és una nova arma llancívola i també el nou regal d’aquesta poeta indomable. Com una cabra que rosega la crosta del món, Antonina Canyelles clava la dent sobre el llom dur del nostre teixit social alhora que celebra la vida. L’efervescència del xampany i la suavitat del xampú avancen per les pàgines del llibre, banyant com sempre els poemes d’aquesta escriptora visionària i única (extret de la sinopsi). Organitzen l’acte Embat Llibres i Lapislàtzuli editorial.