Aquest dissabte, 8 de març, s’inaugurarà la segona edició de la Mostra de Cinema de Menorca a les 19.00 hores a la Sala Multifuncional des Mercadal amb un col·loqui sobre la creació cinematogràfica des de Menorca, en el qual participaran la cineasta i actriu Olivia Delcan (Maó, 1992), el cineasta Rafa Anglada (Ciutadella de Menorca, 1999) i el cineasta i productor Pep Salvador (Alaior, 1995). A continuació, amb motiu de la candidatura a la 39a edició dels Premis Goya, als Premis Feroz i als XVII Premis Gaudí, es projectarà el llargmetratge Un sol radiant (2024), de les directores Mònica Cambra i la menorquina Ariadna Fortuny (Alaior, 1998).

La Mostra continuarà aquest diumenge, 9 de març, a l’Auditori de Ferreries, a les 19 hores, on es presentaran una sèrie de curtmetratges arrelats a l’illa, dirigits per cineastes menorquins o que compten amb la presència d’actors i actrius de l’illa. Els curtmetratges que es presentaran són: Avui pens demà de Rafa Anglada, Els Esvaïts de Mònica Cambra i Ariadna Fortuny, El cuento de una noche de verano dirigit per Maria Herrera i amb la presència de l’actriu Olivia Delcán, i el film protagonitzat per l’actor Lluís Marquès (Ciutadella de Menorca, 1991), Iago i Tristán, de Miguel Ibáñez Monroy. Finalment, es projectarà el curtmetratge Blava Terra de la mallorquina Marine Auclair (Capdepera).

En la primera edició es van projectar algunes obres de cinema sota el títol de Mostra de Cinema Immaterial, fent referència a la temàtica de la programació. Els títols projectats van ser Magí Moll, trencador (2023) de Macià Florit Campins i En Mesquida (2023) d’Arnau Cloquells i Miquel Gomila, els quals van representar el cinema de Menorca, mentre que la mallorquina Maria Cuennet Mas va presentar el film Serra és femení (Mallorca, 2022).

La Mostra de Cinema de Menorca és una iniciativa des FAR Cultural amb la col·laboració del Consell Insular de Menorca en el marc de les activitats del Dia de les Illes Balears. Sorgeix de la demanda del sector cinematogràfic per tenir espais on mostrar la feina que cineastes, productors/es, actors i actrius de Menorca estan desenvolupant dins del sector cinematogràfic, produït a l’illa i a fora, així com donar visibilitat al cinema d’autor i als cineastes emergents.