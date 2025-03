L’Obra Cultural Balear (OCB) inaugura la primavera amb una nova edició de Serra Mamerra a Binissalem. La trobada familiar de l’entitat fomenta l’ús social de la llengua catalana en espais lúdics i participatius amb un programa farcit d’activitats per a tots els públics.

El dissabte 22 de març, la plaça de l'Església de Binissalem es convertirà en l’escenari d'aquesta nova edició de Serra Mamerra. L'esdeveniment, que va ser un èxit de participació en la seva primera edició la tardor del 2024 a Sineu, ofereix una nova jornada carregada de diversió, música i activitats i és, a més, una gran oportunitat per a gaudir de la llengua i la cultura catalanes en un ambient distès, festiu i familiar.

Amb l'organització d’aquest tipus d’iniciatives, l’entitat té com a objectiu principal defensar i promoure la llengua catalana en espais lúdics i participatius. Així, Serra Mamerra ofereix als assistents un espai on poder gaudir en família d’activitats d’oci en català d’una manera «engrescadora i natural».

La jornada de l’edició de primavera començarà el 22 de març al matí amb una gran varietat d’activitats pensades per a tots els públics. Tallers creatius, manualitats i activitats diverses ompliran la plaça de l’Església de màgia i de color. «El joc permet viure i compartir experiències, aprendre i ensenyar d’una manera diferent i divertida», remarquen. A més, la música també serà una de les grans protagonistes de la jornada, amb espectacles familiars adaptats a tots els públics que animaran la trobada.

Programa

11.00 – 13.30 h Paratges lúdics amb Il·lusions Efímeres (espai de 0 a 6 anys)

11.00 – 13.30 h Ludoteca Colorins amb Món de Colorins

11.30 – 13.30 h Taller de serigrafia amb M8 Cultura

11.30 – 13.30 h Taller de xapes amb Espiral

11.30 – 13.30 h Taller de mòbils amb Espiral

11.30 – 13.00 h Taller de baldufes amb Cia. Curolles

12.00 – 13.00 h Espectacle familiar amb Mel i Sucre

13.30 – 15.30 h Dinar popular

15.30 – 16.30 h Sense Destí amb Clownòmadas

16.30 – 18.00 h Espectacle familiar amb Els Atrapasomnis

Els tiquets per al dinar popular es poden comprar a través de TicketIB i es podran adquirir fins al 20 de març o fins a l’exhauriment de tiquets. El menú és: paella, ensaïmada, vi i aigua. Per tal de reduir el consum de plàstic, es recomana dur plats, tassons i coberts per al dinar de casa. En tot cas, l’organització disposarà de plats, tassons i coberts al preu d’un euro no retornable.