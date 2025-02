L'acte, emmarcat en el conjunt d'esdeveniments organitzats per al Dia de les Illes Balears, també va comptar amb la participació del president del Consell insular de Formentera, Óscar Portas, qui va destacar el fet que Formentera ha de poder trobar un equilibri entre arrels i modernitat. En el seu discurs defensà que «no es tracta d'oposar-nos al progrés ni de rebutjar el món modern. Es tracta de trobar l'equilibri entre avançar i recordar, entre créixer i preservar. Perquè sense arrels, qualsevol arbre mor; i sense memòria, qualsevol societat es desdibuixa. Ens toca ser guardians actius de la nostra essència, i defensar la nostra llengua, els costums i les nostres arrels».

Una vintena llarga de persones s'han acostat per a poder veure el projecte audiovisual produït per la Plataforma per la Llengua i que, a més de mostrar l'incalculable valor cultural d'aquesta manifestació de patrimoni immaterial, reflexiona sobre les causes de la situació actual de la llengua a la major de les Pitiüses i la seva desconnexió amb el territori.

El cant pagès és una de les expressions culturals més úniques, però, així i tot, està en perill perquè no té cap figura que el protegeixi. De fet, el documentari reprodueix una cantada tradicional, des de la posta de sol fins a l'alba, aplegant cantadors de diferents generacions i en un espai simbòlic i representatiu de la transformació de les Pitiüses com és l'hotel Destino Pachá.

Genoveva Tur i Pep Ferrer, cantadors que apareixen al film, han intervengut per a analitzar la situació actual de la cançó tradicional a Pitiüses, amb especial atenció a Formentera. Durant la seva intervenció, han destacat l'interès creixent de les noves generacions per aquest patrimoni musical i han subratllat la importància que les escoles hi tenguin un paper actiu per a garantir-ne la continuïtat.