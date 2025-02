Aquest divendres, 21 de febrer, s'ha presentat al Centre Multidisciplinar de s'Abeurador, de Santanyí el llibre de Tomeu Matamalas, ‘Mort de mare'. La presentació ha estat a càrrec de Cosme Aguiló, que ha fet una lloança de l’obra i ha mantengut una conversa amb l’autor.

Tomeu Matamalas (Manacor, 1952), músic i escriptor, deixeble i amic de mossèn Jaume Serra, rebé l’encàrrec indefinit del seu mestre de reescriure Mort de mare.

En el pròleg d’aquesta nova versió, l’autor confessa i es demana, a mode de justificació: «No sé posar nom al que he fet amb Mort de mare. Un collage? Una reescriptura revisada, ampliada i potser tergiversada? Una suplantació literària? Un exercici d’estil? Una intervenció profanadora de la idea original?… No us ho sabria dir. Segurament un poc de tot això. En tot cas, el propòsit essencial d’aquesta reescriptura és retre homenatge a un home bo a qui molta gent va estimar».