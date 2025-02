Amb un acte celebrat al Pati de les Rentadores de la Misericòrdia de Palma, el Mobofest ha presentat el cartell complet de la seva novena edició. En aquest mateix esdeveniment també s’ha estrenat el vídeo promocional per a l’edició d’aquest 2025, realitzat per Josep Alorda. Hi han assistit la vicepresidenta del Consell de Mallorca, Antònia Roca; la batlessa de Porreres, Xisca Mora; Joan Cifre, gerent de la Mancomunitat del Pla i la presidenta del Mobofest, Mariona Jaume.

Al cartell de la Mobofest 2025 l’encapçala Amaia. La navarresa presentarà a Porreres el seu exitós nou àlbum, que ha titulat 'Si abro los ojos no es real'. També aterrarà a Mallorca el reconegut productor, DJ i cantant Alizzz, que la primavera passada va llançar el seu segon disc: 'Conducción Temeraria'. La també catalana Rita Payés aportarà al festival els ritmes jazzístics que l’han feta triomfar arreu del món. El grup internacional d’enguany serà Zimmer90. Els alemanys crearan un ambient perfecte amb el seu pop amb traces d’electrònica. I els grups estatals amb molta projecció també formaran part d’aquest festival. Hi seran Hinds, Joe Crepúsculo, Boye, Carlangas i Mishima. Notícies relacionades Joe Crepúsculo, Miquel Serra i Alanaire, primeres confirmacions del Mobofest 2025 El Mobofest continua en la seva línia, que consisteix en donar un espai per actuar als grups mallorquins i crear un cartell que dona importància a la música feta en llengua catalana i que sempre té present la paritat de gènere. Si parlam de bandes mallorquines, enguany passaran pel Parc de n’Hereveta artistes com Miquel Serra, Júlia Colom, Go Cactus, Saïm, Alanaire, Ritual Nepal, Midnight Walkers, Alícia Miquel, Catalina Pocoví, Ranxera Takeshi, Fades o PJ Company. El Mobofest 2025 se celebrarà els dies 24, 25 i 26 de juliol al Parc de n’Hereveta de Porreres. Les entrades es poden comprar a través de la pàgina web mobofest.org.