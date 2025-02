Antoni Guiscafrè (Capdepera, 2003) és un creador de contingut mallorquí. Dins les seves xarxes socials puja tant contingut humorístic com social de proximitat. Amb més de 30.000 seguidors, és un dels influenciadors més rellevants pel que fa al contingut en català a les Illes Balears.

Com vas començar a fer vídeos?

Vaig començar a TikTok fent vídeos de cubs de Rubik, que és una cosa que agrada molt a la gent, i a més, impressiona veure una persona que fa el cub a tota velocitat. Així va ser com vaig començar. I després vaig decidir, ja que hi havia poc contingut en mallorquí —de fet, no hi havia ningú a TikTok en aquella època—, que podria ser un dels primers. Va funcionar i a la gent li ha anat agradant, i així he arribat fins aquí.

Com és ser creador de contingut en català a les Illes Balears?

Imagina’t si ja és complicat crear contingut en català – en general -, a Mallorca encara ho és més. Realment complicat no, però arribar a un públic sí que ho és. Vulguem o no, sempre arribes als quatre mallorquins que queden, i arribar a la península costa més. Sí que hi ha seguidors d’allà, però la majoria són de Mallorca. Tenim aquesta petita dificultat, però a poc a poc crec que ens anirem unint.

Quina creus que és la part més positiva i la més negativa de la creació de contingut?

La més positiva és la comunitat. Coneixes gent, t’arriben oportunitats... Conèixer altres creadors és una sort, i més perquè ho fem en la nostra llengua, el català. A Mallorca és més fàcil conèixer gent perquè som pocs, i la comunitat que es crea és forta. La part negativa és que passes moltes hores amb el mòbil, ho reconec. I les crítiques al principi fan mal, però ja m'hi he acostumat.

Has estudiat realització audiovisual. T’ha ajudat en la creació de vídeos?

Les meves habilitats editant eren molt bàsiques al principi, però ara sí que m’ha ajudat a millorar. També pel que fa a gravar amb càmera en comptes de fer-ho amb el mòbil, que té més qualitat. Són dos mons bastant lligats avui dia, i estudiar realització audiovisual m’ha ajudat molt.

Penses que és importat la varietat dialectal pel que fa a la creació de contingut en català?

Al cap i a la fi, això és el que ens fa rics com a llengua: tenir el nostre propi dialecte. Aquí, a les Balears, tenim el mallorquí, el menorquí, l’eivissenc... i, de fet, a Mallorca mateix cada poble té la seva pròpia manera de parlar. A Pollença, per exemple, ho diran amb u, mentre que a Lloseta ho diran amb e. Crec que això és fantàstic, i tenir creadors de diferents zones catalanoparlants és genial perquè coneixes altres varietats que potser no coneixies.

També tens un pòdcast, «Vaca Eixuta». Quin va ser el detonant per aquest nou format? De què tracta?

Visc en un pis d’estudiants amb amics d’infància. Amb un d'ells teníem converses a la sala del pis, i vaig pensar: «Hòstia, podríem fer alguna cosa junts». Amb en Lluís Gili, que és qui xerra amb mi, i en Jaume, que edita i porta tot el que hi ha darrere, vam decidir començar el projecte. Creiem que pòdcasts n’hi ha molts, però a Mallorca no tants, i volíem fer-ho de manera professional. Ara estem preparant la segona temporada, que crec que està quedant bastant bé. Fem entrevistes, i ara volem afegir més tertúlia entre nosaltres. Està sortint molt bé.

Quin és l’objectiu que t’has marcat a curt i llarg termini com a creador? I com a pòdcast?

A curt termini, arribar als 10.000 seguidors a Instagram, ja que ara en tinc uns 6.000. Crec que d’aquí a un any hi podem arribar. Continuarem fent comunitat i entrevistes. Ja tenim una llista de convidats que ens agradaria dur, i alguns ja estan mig confirmats. Si aconseguim fer algunes entrevistes, serà tot un goig i un plaer.