[VÍDEO] Una turista argentina promou l'odi contra els catalans i la llengua: «Odio de verdad a los catalanes»

A les primeres hores del 2025 s'ha fet viral un vídeo de Silvina Pozo, una turista que va visitar Montserrat recentment i que es mostra indignada en una publicació a les seves xarxes socials.

Pozo comença el seu vídeo mostrant les muntanyes de Montserrat i vessant el seu discurs d'odi: «Vull mostrar-los una cosa. Això és Montserrat, a Barcelona. 'El país català' on et cobren fins i tot per respirar», comença dient.

La seva queixa principal és que diu que no troba res en espanyol en els cartells informatius: «No hi ha res en espanyol. Res. Tots els idiomes menys l'espanyol» (tot i que en el vídeo es veu com sí que hi ha versió en castellà al cartell que mostra) comenta mentre mostra dos cartells.

El vídeo acaba amb unes paraules que promouen la catalanofòbia: «Odiï als catalans, els odiï de veritat... i a sobre no deixen entrar els cans. No els deixen entrar. Han de quedar-se fora. No em va agradar gens Montserrat», comenta.