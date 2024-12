Troben el cadàver en descomposició d'una dona a Felanitx

La Guàrdia Civil investiga les causes de la mort d'una dona, el cadàver en descomposició ha estat trobat aquest dimarts capvespre a Felanitx. Una dona, cap a les 14.00 hores, ha informat els agents de la troballa d'un cos sense vida en una zona de foravila del municipi, segons han confirmat fonts de l'Institut Armat.

S’hi han desplaçat investigadors de la Policia Judicial, que s'han fet càrrec del cas, i de Criminalística, que han avaluat el cadàver. Agents de Seguretat Ciutadana s'han encarregat d’assegurar el perímetre mentre es practicaven les primeres intervencions.

El cos, aparentment d'una dona, es trobava en avançat estat de descomposició, per tant, se sospita que podria dur força temps sense vida. Tot i que per ara no sembla presentar signes de violència, els investigadors esperaran a saber els resultats de l'autòpsia per poder descartar aquest extrem, segons ha avançat 'Diario de Mallorca'.

Una comitiva judicial ha procedit a l'aixecament del cadàver, que serà sotmès en els dies vinents a les corresponents proves forenses per a determinar-ne les causes i la data de la mort, així com la identitat de la morta.