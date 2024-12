Mor Josep Rosselló Sansó, voluntari de l’agrupació de protecció civil de Vilafranca

Vilafranca està de dol per la sobtada mort de Josep Rosselló Sansó, voluntari de l’agrupació de protecció civil del municipi que va perdre la vida mentre col·laborava en les tasques per a retirar arbres de la via pública tomats pel fort vent. La presidenta del Govern, Margalida Prohens, juntament amb la resta de membres del Govern, ha expressat el seu condol per la mort de Rosselló.

Nascut a Vilafranca de Bonany l’any 1969, Josep Rosselló era un veterà de l’agrupació de protecció civil amb una vocació de servei admirable, sempre disposat a ajudar els seus veïnats i tothom qui ho necessitàs, com ho va demostrar formant part del contingent de voluntaris de les Balears que es desplaçaren al País Valencià per a ajudar les víctimes de la DANA. Rosselló va transmetre aquest esperit solidari a la seva filla Lourdes, també voluntària de la mateixa agrupació.

La presidenta del Govern i tots els membres de l’executiu traslladen el seu condol més sincer als familiars i amics del finat, així com als seus companys d’agrupació i al poble de Vilafranca: «Descansi en pau».