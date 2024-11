Enxampat un conductor circulant de manera temerària a Palma

A la matinada del passat dimarts, 12 de novembre, agents del Grup d’Actuació Preventiva (GAP) de la Policia Local de Palma varen identificar un conductor que realitzava un derrapatge intencionat en una rotonda del polígon industrial de Can Valero.

Durant un dispositiu especial de vigilància, motivat per la conducció negligent d’alguns conductors en aquest polígon, els agents varen observar com un turisme realitzava un derrapatge a la rotonda situada en la confluència del carrer de Poima amb el del Quatre de Novembre. La maniobra es va realitzar en una via oberta al trànsit rodat.

Els agents, segons ha explicat la Policia Local, varen interceptar el vehicle i varen denunciar el conductor per circular temeràriament; infracció molt greu, sancionada amb 500 euros i la retirada de 6 punts del permís de conduir.

L’infractor, de 22 anys, també va ser denunciat per haver realitzat una reforma d’importància. Va modificar l’amplària dels dos eixos del vehicle sense l’oportuna homologació; infracció sancionada amb 500 euros més.