Un pacient demana poder expressar-se en català i el metge s'hi nega argumentant que és «de fora»

El Servei d'Atenció i Informació al Pacient (SAIP), de fet, va justificar la discriminació i ho va fer amb una resposta amb diferents faltes ortogràfiques. Encara que en la seva resposta, el centre va fer referència als requisits de selecció del personal temporal estatutari dels subgups A1 i A2, que no fan referència a cap requisit de llengua, va obviar la normativa que reconeix el dret dels ciutadans catalanoparlants de ser atesos expressant-se en català.

La Plataforma per la Llengua considera un atac molt greu que en l'any 2024 es continuï negant l'atenció en català en l'àmbit sanitari, ja que és l'atenció pública la que ha de vetllar pels drets dels pacients entre els quals hi ha els drets lingüístics. L'ONG del català recorda que negar l'atenció a un pacient per motius lingüístics és una vulneració que està tipificada com a sanció. En aquest sentit, demana que s'investiguin els fets i, en qualsevol dels casos, insisteix en la necessitat d'unes disculpes per part del centre mèdic. La Plataforma per la Llengua assenyala que la reparació no és simplement una formalitat, sinó un reconeixement explícit del valor dels drets lingüístics dels ciutadans. «La reparació és crucial perquè serveix per restaurar la confiança del ciutadà en la institució i per demostrar el compromís ferm de l'administració amb la igualtat de tracte i el respecte a la diversitat lingüística», han remarcat.