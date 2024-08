El Govern espanyol estudia retirar les condecoracions a l'agent de la Policia espanyola que va matar la parella i l'exparella

El Govern espanyol es planteja retirar les condecoracions a l'agent de la Policia espanyola que aquest dimarts va matar a Rubí la seva parella amb una arma de foc i l'exparella a Castellbisbal, on es va acabar suïcidant. Així ho ha dit el delegat del Govern espanyol al Principat, Carlos Prieto, qui ha explicat que estudien les vies legals per retirar de manera pòstuma els reconeixements que qui havia estat el número dos de la Policia espanyola a Catalunya va rebre durant els seus 44 anys de servei.



Prieto, en declaracions a TV3, ha explicat que el comissari, que es va jubilar el gener de l'any passat,tenia un expedient «irreprotxable», i que havia rebut reconeixements dels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana, la Policia espanyola i la Guàrdia Civil.



Aquest dijous, l'Ajuntament de Rubí ha fet un minut de silenci al qual ha assistit el nou president de la Generalitat, Salvador Illa, a més de decretar tres dies de dol i cinc minuts de silenci per dilluns que ve, 26 d'agost. L'Ajuntament de Castellbisbal, per la seva banda, ha convocat també tres dies de dol i cinc minuts de silenci per aquest dimecres.