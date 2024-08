Formentera, Santa Eulària i Sant Antoni són les localitats costaneres amb l'habitatge més car

Els preus mitjans per comprar una casa se situen en 931.863 euros a Formentera, 699.002 euros a Santa Eulària i 518.620 euros a Sant Antoni, convertint aquestes tres localitats costaneres en el top tres dels preus d'habitatge més elevats de tot l'Estat espanyol.

Segons les dades del portal immobiliari Pisos.com, Formentera, Santa Eulària des Riu i Sant Antoni de Portmany encapçalen aquesta llista de preus de cases de 90 metres quadrats. Altres localitats amb preus elevats són Marbella (Màlaga) i Sitges (Barcelona), amb un cost mitjà de 502.112 i 468.605 euros, respectivament.

Per la cua, municipis com Burela (Lugo), Adra (Almeria) i Ferrol (A Corunya) són els llocs de costa on resulta més assequible comprar una casa, amb preus que oscil·len entre 79.882 i 86.111 euros.