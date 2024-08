La Policia Local de Palma deté un home per violència masclista contra la seva parella

Segons ha informat aquest dissabte l'Ajuntament de Palma, cap a les 20.50 hores de dia 31 de juliol, en resposta a un requeriment telefònic, la Base del 092 va radiar un avís en codi vermell perquè en un domicili de la barriada del Camp d'en Serralta s'estava produint una agressió per violència de gènere.

Per proximitat, una dotació de la Unitat de Seguretat Integral (USEI) de la Policia Local de Palma va assumir el servei i va entrar al domicili en trobar les portes obertes. A l'interior varen localitzar a una dona plorant en un estat de nerviosisme molt elevat i a la seva parella, embriac, en una altra dependència.

La víctima, tal com ha destacat l'Ajuntament, va relatar que el seu company sentimental, amb qui no conviu, la sotmetia a un continu maltractament psicològic i que aquell s'havia presentat al seu domicili i, atès que la víctima es va negar a deixar-lo passar, va accedir per la força a l'interior, amb insults i vexacions, al mateix temps que l'amenaçava d'agredir-la físicament.

Els agents varen comunicar a l'home, un ciutadà espanyol de 52 anys, la seva detenció per uns presumptes delictes de violació de domicili, menyscapte psíquic habitual i amenaces en l'àmbit familiar.

El detingut va ser traslladat fins a les dependències de la Policia Local i una vegada concloses les diligències va passar a disposició judicial i va quedar en llibertat amb càrrecs i una Ordre de Protecció a favor de la seva parella.

La víctima no va poder presentar denúncia per la por que tenia del seu agressor. Malgrat això, segons l'Ajuntament, en obtenir una valoració policial de risc baix i existir una Ordre de Protecció, es continuarà amb les mesures establertes en el protocol VIOGEN per part de la Unitat de Protecció Familiar (UPFA) de la Policia Local de Palma.