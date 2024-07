Un atac informàtic a la Conselleria d'Educació afecta les dades personals de menors i famílies

Un atac informàtic ha compromès la seguretat de les dades personals dels usuaris del Programa per a la Gestió Educativa de les Illes Balears (GestIB). Aquesta bretxa de seguretat pot suposar conseqüències com suplantacions de la identitat, frau o danys en la reputació dels afectats.

La Conselleria d'Educació ha comprovat que el passat 17 de juliol es va produir un accés no autoritzat a dades personals d'usuaris del GestIB per part de terceres persones que, presumptament, van suplantar la identitat d'alguns usuaris, utilitzant els seus usuaris i contrasenyes.

En quedar compromesa la confidencialitat de les dades dels afectats, el Govern els ha enviat un comunicat oficial per explicar que les dades sostretes de manera il·lícita inclouen els noms i cognoms dels usuaris i els menors a càrrec, els DNI, les dades de contacte i domicili, i el número de targeta sanitària entre altres.

Segons han assegurat en el comunicat, ja s'han adoptat mesures per pal·liar les possibles conseqüències d'aquesta bretxa de seguretat. L'administració ha recomanat als afectats que canviïn regularment les seves contrasenyes de CAIB i que executin antivirus de manera periòdica per protegir les seves dades.

Un usuari afectat ha expressat la seva preocupació a les xarxes socials. Considera, en primer lloc, que les mesures adoptades haurien d’haver estat implementades amb anterioritat. A més, pregunta sobre qui audita el sistema i qüestiona per què no s’ha forçat un reinici de contrasenya per a tots els usuaris afectats en lloc de simplement recomanar el canvi individual.