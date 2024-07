Plataforma per la Llengua reclama al Consell de Menorca que no fragmenti la llengua pròpia entre català i menorquí

La Plataforma per la Llengua de les Illes Balears, ONG del català, ha demanat al Consell de Menorca que respecti el nom que l'Estatut d'autonomia confereix a la llengua pròpia: la nova convocatòria d'ajudes al català que ha tret el govern insular pretén «'fomentar especialment el menorquí', com si es tractàs de qualque cosa diferent de la llengua catalana».

L'entitat ha demanat al Consell de Menorca que mantengui la unitat de la llengua. El passat mes de gener ja va interposar un recurs d'alçada contra el Pla Estratègic de Subvencions del Consell de Menorca, que proposava «potenciar l'ús de la nostra llengua, especialment del "menorquí", una construcció que no s'ajusta a dret i que promou el secessionisme lingüístic».

Mig any després, i sense que encara no s'hagi donat resposta al recurs, l'ONG del català surt novament en defensa dels drets lingüístics i de la unitat de la llengua, «que es veu qüestionada per aquest tipus de polítiques, alienes al marc estatutari i legislatiu propi de les Illes Balears».

Des de Plataforma recorden que recórrer a una denominació extraoficial de la llengua pròpia és contrari a dret i, a més, crea una forta inseguretat jurídica als ciutadans en pretendre que es tracti d'una realitat lingüística diferenciada.

La Universitat de les Illes Balears (UIB), com a entitat consultiva, ha confirmat que la denominació oficial és "llengua catalana". «Així, no emprar els termes "català o "llengua catalana" suposa un incompliment tant de l'Estatut d'autonomia com del deure que tenen els poders públics de normalitzar la llengua».