Operatiu conjunt de seguretat per a fer front a possibles incidències durant els viatges d'estudis a l'Arenal

L'Ajuntament de Palma ha informat aquest dissabte que el passat dilluns, 3 de juny, es va mantenir una reunió entre l'inspector cap de la Policia Local de Llucmajor, el tinent cap de lloc de Llucmajor-l'Arenal de la Guàrdia Civil, l'inspector cap de la Comissaria del Districte de la Platja de Palma de la Policia espanyola i l'intendent cap de la Policia Local de Palma. «L'objectiu de la trobada era planificar una resposta policial coordinada davant els viatges d'estudis que tenen com a destinació la zona de l'Arenal», ha dit l'Ajuntament.



En la reunió es varen analitzar les fórmules més adequades per a abordar aquest tipus de «turisme sensible», que es concentra principalment a la zona de l'Arenal de Llucmajor durant quatre setmanes. Agències especialitzades de la Península ofereixen paquets de viatges dirigits a estudiants de batxillerat, alguns dels quals són majors d'edat, i que solen tenir una durada de cinc dies.



«Les activitats promogudes per a aquests grups inclouen excursions amb autocar a diferents punts de l'illa, com Alcúdia, Calvià o Son Fusteret, a Palma, per a assistir a concerts musicals. A més, s'han detectat botellades organitzades per part dels mateixos estudiants, principalment a la zona final de l'Arenal, compartida entre els termes municipals de Palma i Llucmajor», ha explicat l'Ajuntament.



Davant aquesta situació, els quatre cossos policials han acordat «implementar un servei especial coordinat, que s'iniciarà el diumenge 9 de juny a les 22.00 hores i es perllongarà fins al 5 de juliol. L'objectiu principal d'aquest dispositiu preventiu és fer front al consum excessiu d'alcohol, a les botellades i a les conductes incíviques».