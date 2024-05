[VÍDEO] La Policia espanyola també ocupa la UIB

Davant la protesta absolutament pacífica dels manifestants de l'Acampada per Palestina a la UIB, el Consell de Direcció de la Universitat ha decidit sol·licitar la intervenció de la Policia espanyola, aquest dimecres horabaixa.

«La decisió s'ha pres en resposta a la persistència dels ocupants a romandre a l'edifici i als repetits incompliments de les normes de convivència universitària, així com dels compromisos prèviament acordats. Aquests acords incloïen no traslladar les reivindicacions ni pertorbar les activitats acadèmiques dins els edificis i respectar el funcionament normal de l’activitat acadèmica al campus», ha explicat el Consell de Direcció.

Cal recordar que aquest dimecres mig centenar d'estudiants s'ha manifestat al campus de Son Lledó per a dir al rectorat del centre que «ja n'hi ha prou de complicitat» amb el genocidi a Palestina i, després de la protesta, alguns d'ells s'han encadenat a les portes de l'edifici i han okupat el rectorat.

Així li ho han traslladat al mateix rector de la UIB, Jaume Carot, aquest grup d'estudiants, convocats per l'Acampada per Palestina, que ha partit des del punt en el qual mantenen la seva acampada, fins a les oficines del rectorat.

El Consell de Direcció de la UIB ha assegurat que lamenta «profundament que no hagi estat possible establir mecanismes de comunicació i diàleg amb el col·lectiu Acampada per Palestina». Tot i que comparteix el «compromís en la defensa de la pau i els drets humans a Palestina», assenyalen que «la negativa dels acampats a respectar els acords prèviament establerts ha impedit una resolució cordial d'aquesta situació».

Per la seva banda, des de l'Acampada per Palestina han remarcat que el rector ha demostrat que «prefereix la censura al diàleg» enviant la Policia espanyola. «Han vingut amb sis o set furgons i entre 15 i 20 policies i ens han tret fora de Son Lladó, un per un. Han identificat tothom. En principi no hi ha cap lesionat però sí que hi ha una persona a la qual li han fet mal als canells», han explicat.