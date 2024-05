La terrassa del local d'oci esfondrat a s'Arenal era il·legal

La terrassa del Medusa Beach Club, que es va esfondrar la setmana passada causant quatre morts i 16 ferits, no disposava de llicència d'activitat ni d'ocupació.

Ho ha confirmat aquest dimarts el batle de Palma, Jaime Martínez, en una roda de premsa en què ha donat a conèixer diversos informes emesos per departaments municipals.

Martínez ha avançat que el Consistori traslladarà els informes a la Policia i a la Fiscalia i que, en cas d'obrir-se una causa penal, es personarà.

El cap de Bombers de Palma, Eder García, per part seva, ha apuntat com a principal hipòtesi de l'esfondrament a la suma dels sobrepesos provocats per unes obres i per una sobrecàrrega de comensals.