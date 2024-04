[VÍDEO] El dirigent d’Òmnium Cultural Oleguer Serra s’exilia a Suïssa

Aquest dimecres, 10 d’abril, la Junta Directiva d'Òmnium Cultural s'ha reunit de manera extraordinària a la Seu Nacional d’Òmnium Catalunya Nord, a Perpinyà, i s'ha adreçat al país en una declaració institucional en directe per a fer un anunci important: Oleguer Serra, membre de la junta directiva d’Òmnium Cultural, és a l’exili, a Suïssa, des de fa sis mesos, arran de la persecució judicial de l’Audiència espanyola per la causa contra el Tsunami Democràtic, acusat de terrorisme.

«Perseguir Oleguer Serra per terrorisme és perseguir Òmnium Cultural per terrorisme», han explicat a la declaració. A més, han volgut deixar clar que, malgrat la repressió de l'Estat, la lluita no s'atura: «La democràcia necessita que la gent protestem. I és per això que ni ens amaguem ni ens penedim de res. Tot el contrari, avui refermem el nostre compromís amb l’exercici de tots els drets fonamentals i de la desobediència civil».

«Si es pensaven que podrien amb nosaltres és que encara no han entès res. La repressió ens ha fet més forts, més resilients i en això treballarem, ara també, des de l’exili, desplegant l’activitat internacional d'Òmnium», han remarcat.