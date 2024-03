Arxivada la causa contra un veí de Bunyola per presumptament penjar una pancarta amb el lema «J.Campos, puta nazi»

Sense recorregut jurídic. Un jutjat d'instrucció ha arxivat la causa contra un veí de Bunyola investigat per penjar una pancarta amb el text «J.Campos, puta nazi». La pancarta va aparèixer al setembre de l'any passat abans de les festes i per la seva col·locació va ser imputat un regidor de la localitat, Joan Luna.



Segons ha informat el diari Ultima Hora, la decisió d'arxiu es produeix després que la Fiscalia informés a favor. La defensa de l'únic imputat negava que els fets tinguessin encaix en qualsevol delicte d'odi. Intentava aplicar una doctrina consolidada que deixa fora del paraigua d'aquesta mena d'il·lícits als partits polítics.



I és que, com va informar dBalears en el seu moment, el militant feixista Jorge Campos es va sentir al·ludit amb la pancarta i s'afanyà a fer publicitat de la imatge i a assegurar que era insultant i amenaçadora. Però les accions legals han quedat definitivament arxivades.