La Guàrdia Civil acusa el cunyat del 'Charly' d'utilitzar com a magatzem de droga un pis cedit per l'Ibavi

La Guàrdia Civil acusa el cunyat del president de la Federació d'Associacions Gitanes de les Balears (Fagib), Carlos Cortés 'El Charly', d'utilitzar com a magatzem de droga un habitatge de Son Gotleu que, segons s'ha pogut comprovar, es tracta d'un pis de protecció oficial cedit per l'Institut Balear de l'Habitatge (Ibavi) a una associació.



L'atestat de l'operació 'Escac i mat' conclou que el cunyat del 'Charly' gestionava i supervisava personalment part de l'activitat criminal del grup des d'aquest pis a Son Gotleu. S'ha constatat que l'habitatge en qüestió va ser cedit per l'Ibavi a una associació l'any 2021, mitjançant un conveni que va signar el mateix Carlos Cortés amb el llavors conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí.



Des de la Conselleria han indicat que l'Ibavi estudiarà el cas quan tingui una comunicació oficial i actuarà en conseqüència, «tenint en compte que, si es confirmen aquests fets, serien motiu de rescissió de la cessió d'aquest habitatge».



En risc d'exclusió



Aquest habitatge de tres habitacions, al costat d'una altra situat en un mateix bloc, a Son Gotleu, va ser lliurat a l'Associación Gaocaló Nueva Esperanza mitjançant un conveni amb una vigència de quatre anys, amb pròrroga automàtica altres quatre més per anualitats sempre que no hi hagués incidents.



Com a contraprestació, l'associació havia de satisfer mensualment rendes molt reduïdes tenint en compte els preus del sòl a Palma: 337,80 euros al mes en total, sumant els dos pisos. El conveni establia que els habitatges havien de destinar-se únicament a allotjament temporal per a famílies usuàries de l'associació en risc d'exclusió social.



No obstant això, segons la Guàrdia Civil, un d'aquests pisos constituïa el domicili habitual del cunyat del 'Charly', i creuen que la presumpta organització criminal ho utilitzava com a punt d'emmagatzematge de droga.



L'Equip de Delinqüència Organitzada Antidroga (EDOA) de la Guàrdia Civil sosté en el seu atestat que hi ha «indicis suficients» que així ho corroboren. També creuen que el cunyat del 'Charly', amb antecedents per tràfic de drogues i danys, emprava aquest punt per a realitzar transaccions de diners relacionades amb el negoci de la trama.



L'informe de l'equip antidroga incideix en el fet que des d'aquest domicili, l'investigat, del 'clan de los valencianos', «manté una actitud vigilant, controlant els vehicles que circulen i les persones que passegen pels seus voltants, arribant fins i tot a detectar el lliurament d'efectes entre alguns dels membres de l'organització criminal investigada».



Les escoltes telefòniques i les vigilàncies de la Guàrdia Civil també constaten multitud de desplaçaments i contactes d'aquest investigat que per als agents són «reveladors del presumpte tràfic de drogues i l'estructura de l'organització». Crida l'atenció una conversa en la qual l'home parla amb el seu germà sobre negocis d'inversió en immobles amb cases valorades entre dos i sis milions d'euros.



En entrar en l'habitatge el passat 13 de març, la Guàrdia Civil va trobar a l'interior a sis adults -tres homes i tres dones- i un menor. Sota el coixí del llit d'un dels fills de la família resident van trobar un paquet amb haixix dins d'una bandolera infantil. En un armari van trobar anotacions manuscrites del que semblaven ser moviments de diners.