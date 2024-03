Queden en llibertat 10 dels detinguts en la macrooperació contra el tràfic de droga a Mallorca

Un total de 10 dels detinguts en la macrooperació 'Escac i mat' contra el narcotràfic han quedat en llibertat amb càrrecs, mentre que per als altres 13 que divendres van passar a disposició, el jutge ha decretat presó provisional.

En concret, el titular del Jutjat d'Instrucció 12 de Palma, en funcions de guàrdia, ha ordenat la presó comunicada i sense fiança per a 7 dels arrestats, mentre que per a altres 6 detinguts s'ha dictat presó provisional eludible amb fiances que oscil·len entre els 10.000 i els 30.000 euros amb l'obligació de personar-se periòdicament en el jutjat.

Un total de 23 detinguts en l'operació 'Escac i mat' contra el narcotràfic han passat aquest divendres en els Jutjats d'avinguda Alemanya de Palma. Els arrestats, entre ells Carlos Cortés 'El Charly' i Joaquín Fernández 'El Prestamista', han estat traslladats en un autocar de la Guàrdia Civil i diverses furgonetes.

Amb aquest macrooperatiu la Guàrdia Civil dona per desarticulada una de les majors organitzacions d'introducció de cocaïna a l'Estat espanyol. L'operació ha comptat amb diverses fases, de les quals el desplegament d'aquest dimecres a Mallorca va ser la tercera, culminant més d'un any i mig de recerques en col·laboració amb organismes internacionals com la DEA estatunidenca i les policies de Portugal, el Brasil i Colòmbia.

El cop de la Guàrdia Civil acaba amb un entramat complex d'introducció de cocaïna des de Sud-amèrica a través de Portugal. El grup proveïa al 'clan dels valencianos', els qui al seu torn distribuïen la droga per tot el territori estatal, inclosa Mallorca.

El balanç de la macrooperació, dirigida pel Jutjat d'Instrucció número 7 de Palma al costat de la Fiscalia Antidroga, és de nombrosos registres i 15 vehicles d'alta gamma intervinguts, així com 300.000 euros en efectiu i 40 immobles per valor de 8,8 milions d'euros. A això se suma el bloqueig de 148 comptes bancaris i la intervenció de més d'una tona de droga.

En la primera fase de l'operació van ser arrestades nou persones, incloent-hi el responsable del càrtel colombià a l'Estat espanyol. La detenció es va produir mentre s'extreia 1,3 tones de cocaïna camuflades dins de blocs de granit brasiler, en una nau industrial en la localitat murciana de Cehegín. Presumptament, des d'aquí la banda distribuïa la droga per tot l'Estat.

La segona fase va incloure 23 registres amb 16 detencions a València, Palma i Toledo. A més de confiscar drogues i 80.000 euros en efectiu, les autoritats van bloquejar 48 comptes bancaris i van intervenir propietats valorades en 1,8 milions d'euros.

Així, la fase final de l'operació es va iniciar la matinada del 13 de març, amb 71 registres, 11 d'ells a València i la resta a Mallorca. En aquesta fase han estat arrestades 39 persones.

En el cas de Palma, la macrooperació de dimecres es va desenvolupar al Molinar, la Soledat, Son Gotleu i Son Banya, lloc on varen trobar una xarxa de túnels excavats d'uns 30 metres. Els agents es van confiscar de diverses substàncies estupefaents com a cocaïna, haixix i drogues de disseny.

Entre els detinguts es troben el president de la Federació d'Associacions Gitanes de les Balears (Fagib), Carlos Cortés Rado, conegut com 'El Charly', i Joaquín Fernández, de malnom 'El Prestamista'.

Aquest últim és famós per la seva intervenció en el programa de televisió 'Gipsy Kings'. Quant a Carlos Cortés, ha tingut un paper destacat en les negociacions amb l'Ajuntament de Palma per al desmantellament de Son Banya.

En l'operatiu hi van participar un gran nombre d'agents, una part desplaçats des del continent, entre ells unitats del Grup de Reserva i Seguretat (GRS), Grup d'Acció Ràpida (GAR) i Policia Judicial. També es va activar un helicòpter de la Guàrdia Civil.