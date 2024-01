L'exgerent de l'Ibetec, acusat d'agressió sexual diu, en la seva defensa, que anava gat

L'exgerent de l'Ibetec Juan Antonio Serra Ferrer, processat per una presumpta agressió sexual a Palma, ha negat el delicte a través d'un escrit presentat pel seu advocat davant el Jutjat, en el qual al·lega com a possible atenuant que es trobava sota els efectes de l'alcohol.

Serra està pendent de judici per un cas que va suposar la seva destitució del càrrec que ocupava dins de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació. Una dona el va denunciar per presumptament intentar besar-la i llepar-li la cara en un local de Palma. També se'l jutjarà per propinar un cop de puny a un dels policies que el va detenir.

L'escrit que ha presentat nega el relat que fan les acusacions i subratlla que en cap cas va actuar amb ànim libidinós. Sosté també que no va existir resistència als agents de l'autoritat i que havia consumit begudes alcohòliques que anul·larien les seves facultats intel·lectuals i volitives.

En cas que resultàs condemnat, la seva defensa planteja que haurien d'aplicar-se dos atenuants: la d'intoxicació per alcohol i la de reparació del mal per compensacions econòmiques a la víctima.

L'obertura de judici oral contra Serra va posar en el focus polític al vicepresident, Antoni Costa, que l'havia nomenat com a càrrec de confiança quan la causa ja estava en marxa. Costa va acabar demanant disculpes en reconèixer que s'havia «equivocat» en nomenar-lo i va apel·lar a la presumpció d'innocència, però va considerar que no era motiu suficient per a presentar la seva pròpia dimissió com li demanava l'oposició.